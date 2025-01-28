Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmalarını Tekirsin ve Seymenli mahalle ziyaretleri ile sürdürdü. Vatandaşların büyük ilgisi ile karşılanan Başkan Yılmaz, sorun ve taleplerini dinleyerek, çözüm için gerekli çalışmaları başlattı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmaları kapsamında kırsal Tekirsin ve Seymenli mahallelerini ziyaret etti. Bölge sakinlerinin büyük sevgisi ile karşılanan Yılmaz, halkın sorun ve taleplerini dinledi. Yılmaz’a ziyaretinde belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim amirleri de eşlik etti.

“Sorunlara yerinde çözüm üretiyoruz”

Şehitkamil’in her bölgesinde eşit hizmet ilkesiyle hareket ettiklerini söyleyen Yılmaz, sorunları yerinde tespit ederek takibini bizzat yaptığını söyledi. Yılmaz, “Kaybedecek zamanımız yok. Şehitkamil halkı bizden hizmet bekliyor. Her gün mahalle ziyaretleri ile sorunları yerinde görüyor ve ona göre çözüm üretiyoruz. Günün sonunda sorunların çözüme kavuşmasıyla oluşan memnuniyet bizlere güç ve moral veriyor” dedi.

“Şehitkamil’i hep birlikte kalkındıracağız”

“Çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok” diyen Yılmaz, Şehitkamil’de yaşayan herkesle mutlu ve huzurlu bir ilçe inşa edeceklerini ifade ederek, “Bu yola çıkarken bir söz vermiştik. Şehitkamil mutlu insanların yaşadığı bir kent olacak. Bunun için ekip arkadaşlarımızla beraber gece gündüz mesai kavramı gözetmeksizin sürekli sahadayız. Halkımızın sorunlarını çözüme giderirken, ihtiyaç duyulan projeleri de hayata geçiriyoruz. Hemşerilerimize de bize yardımcı oldukları için çok teşekkür ederim. Şehitkamil’i hep birlikte kalkındıracağız” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Yılmaz’a yakın ilgisinden dolayı teşekkür ederek dile getirdikleri sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu belirtti.