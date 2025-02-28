Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ramazan ibadettir, berekettir, mağfirettir. Dua, tövbe ve ibadetlerimizle geçireceğimiz bu mübarek ayın tüm insanlığa huzur, sağlık ve barış getirmesini dilerim" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında bu mübarek ayın tüm İslam alemi için bir fırsat olduğunu dile getirdi. Ramazan ayının dayanışma ayı olduğunu ifade eden Yılmaz, "bu ay her zamankinden daha fazla hemşehrimizle bir araya geleceğiz. Daha fazla dayanışacağız. Önce ilçemizde, imkanlarımız ölçüsünde de kentimizde hiçbir vatandaşımızı kendi hallerine bırakmayarak, bu zorlu dönemde her zaman yanında olacağız" şeklinde konuştu.

Şehitkamil’de hazırlıklar tamamlandı

Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi olarak ilçe genelinde tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "İçerisinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu gıda kolilerimizi ilçemiz genelinde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. Ramazan ayı içerisinde de dağıtımlarımız devam edecek. Halk sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Zabıta ekiplerimiz ile birlikte gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetimlerimizi artırarak sürdürüyoruz. Temizlik ekiplerimizle birlikte camilerimizi de temizleyerek, ibadete hazır hale getirdik. Ayrıca 1 ay boyunca ilçemizin farklı bölgelerinde kurduğumuz iftar çadırlarıyla da hemşehrilerimizle gönül bağımızı kuvvetlendireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyor, yüce Allah’tan tüm insanlık için sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum" diye konuştu.