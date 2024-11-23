Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Öğretmenlerin dünyanın en büyük sorumluluk gerektiren görevini yerine getirdiklerini belirten Yılmaz, “Başta başöğretmenimiz Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutlar, ebediyete intikal edenlere Allah’tan rahmet dilerim” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yayımladığı bir mesajla kutladı. “Cumhuriyetin çağdaş yurttaşlarını yetiştirenler ve ülkemizin geleceğini hazırlayanlar, yolumuzu aydınlatanlar” olarak nitelendirdiği öğretmenlerin çok zorlu ve çok kutsal bir hizmeti yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “İyi bir geleceğe sahip olmak istiyorsak bunun yolu mutlak eğitimden geçer. Eğitimin baş mimarı öğretmenlerimiz, bir yandan çocuklarımızın gerçeği bulmak için akıllarının ve bilimin yol göstericiliğinin bilincine varmalarını sağlarken, öte yandan, sevgi, saygı ve tüm insani değerleri, erdemleri için çaba göstermektedirler. Hiç şüphesiz haklarını ödemek de imkânsızdır. Bizler yaşamımız boyunca minnettar kalacağız. Yaşadığınız sorunları biliyoruz, zor şartlar altında çalıştığınızın farkındayız. Ancak, umudunuzu yitirmemelisiniz. Hep birlikte güzel günler göreceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.” Öğretmenlerimizin kutsal bir sorumluluk üstlendiğinin bilincinde olarak başta başöğretmenimiz Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.