Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yönelik 7 bin TL’lik eğitim desteğinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yeni yıl öncesi üniversite öğrencilerinin merakla beklediği müjdeli haberi paylaştı. Seçim öncesi verdiği bir sözü daha tutmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Yılmaz, “Sevgili kardeşlerim, sizin geçtiğiniz dönemlerden biz de geçtik. Sıkıntılarınızı biliyorum, ben de yaşadım. Allah’ın izniyle ihtiyaç sahibi üniversiteli kardeşlerime 7 bin TL eğitim desteği vereceğiz. Biliyorum, bu para hiçbir yaranıza merhem olmayacak ama şimdilik elimizden bu kadar geliyor” dedi.

Mevcut mevzuata göre sadece üniversite 1. sınıf ve hazırlık okuyan öğrencilere eğitim desteği verebildiklerini ifade eden Yılmaz, “İnşallah bahar döneminde de tüm ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize destekte bulunacağız. Güle güle harcayın” diye konuştu.