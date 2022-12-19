Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla düzenlenen ’2023’e Doğru: Aday Belli Karar Net’ mitingine katılımı ve coşkusuyla güçlü bir şekilde destek veren tüm Mersinlilere teşekkür etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla düzenlenen ’2023’e Doğru: Aday Belli Karar Net’ mitingine katılımı ve coşkusuyla güçlü bir şekilde destek veren tüm Mersinlilere teşekkür etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli’yi teşkilat başkanları, partililer ve Mersinliler ile birlikte büyük bir coşku ve heyecanla karşılayan Başkan Yılmaz, Bahçeli’ye günün anısına özel bir hediye de sundu. Yılmaz, Türkmen Beyine Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Merkezinin Heykel ve Seramik Atölyesinde üretilen ve ’Kopuzun Atası’ olarak kabul edilmiş, yaklaşık bin 200 yaşında olduğu belirlenen müzik aletinin replikasını hediye etti. İki telli olan bu müzik aletinin sırt kısmında Türk toplulukları tarafından kutsal kabul edilen geyik motifi işlendi.

"Bizi güçlü kılan birliğimiz ve beraberliğimizdir"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla düzenlenen Mersin buluşması sonrası açıklamada bulanarak tüm hemşehrilerine yüksek katılımlarından dolayı teşekkür etti. “Mersinimizde son derece güzel ve yüksek katılımlı bir miting gerçekleştirdik” diyen Yılmaz, “Mitingimize günlerce coşku ve heyecanla hazırlandık. Milletvekillerimize, MYK üyelerimize, tüm teşkilat başkanlarımıza, partililerimize ve hazırlıklara katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizi güçlü kılan birliğimiz ve beraberliğimizdir. Türk milleti, bu dönemde tarihi bir mücadele veriyor. Bu mücadelenin önderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi ve Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’nin büyük önemi var. Biz verilen mücadeleyi anlıyor, anlatıyoruz ve heyecan duyuyoruz. Cumhur İttifakının kazanımlarını görüyoruz. Mersin’de Cumhur İttifakı ruhu hem partimizde hem de AK Parti’de anlaşılmış durumda. Bu tarihi dönemde Mersin’de böyle bir mitingin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduk. Şehrimizde herkes liderimizi coşkuyla karşıladı. Liderimiz Mersin’e baharı getirdi. İnşallah emin adımlarla Mersin’de, Türkiye’de, Türk dünyasında hatta tüm dünyada üçüncü bir odak olan, dünyanın tüm mazlumlarıyla birlikte güçlü olan ve dünyaya denge getiren Türkiye’yi inşa edeceğiz. 2023 yılında yapılacak seçimlerde Türk milleti yeniden Cumhur İttifakı diyecek ve güçlü Türkiye’ye doğru ilerleyeceğiz. 2023 bize mutluluk, birlik ve beraberlik getirecek” dedi.