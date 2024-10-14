Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde spor ve eğitim desteklerine ilişkin protokol Gaziantep Valiliği’nde imzalandı. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, imzalanan protokolle öğrencileri Gaziantep FK maçlarına götüreceklerini müjdeledi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında yeni spor tesisler yapılması, spor malzemesi desteği, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi ve maçlara katılım sağlamalarına yönelik protokol imzalandı. Gaziantep Valiliği’nde gerçekleşen protokol imza törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz katıldı.

Umut Yılmaz, kulübe destek verecek

Gaziantep Valisi Çeber, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çeber, “Beni çok mutlu eden bir protokol. Gaziantep FK, şehrimizin en önemli değerlerinden biri. Bugün spor için bir aradayız. İmzaladığımız protokolle Şehitkamil Belediye Başkanımız Umut Bey, kulübümüze önemli yardım ve desteklerde bulunacak. İmzalanan protokolün şehrimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

“Takıma sahip çıkacağız”

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da Gaziantep Futbol Kulübü’nün kente çok büyük katma değer kattığını söyledi. Yılmaz, Gaziantep FK’ne destek olacak bu protokolün aynı zamanda gençleri ve çocukları uyuşturucudan ve diğer kötü alışkanlıklardan daha çok kurtarıp sporla tanıştırmayı amaçladıklarını belirterek, “Bu memleketin havasını koklayan, suyunu için, ekmeğini kazanan herkesin Gaziantep Futbol Kulübü’ne sahip çıkması gerekmektedir. Gaziantep Futbol Kulübü’nün Gaziantepspor’un başına gelenlerin gelmesini istemiyoruz. Ben Memik Başkan ve ekibine tüm emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Biz bu takıma sahip çıkmak istiyoruz. İnşallah bundan sonra bu takım memleketin tanıtımı noktasında gereğini yerine getirecektir” diye konuştu.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz da, desteklerinden dolayı Başkan Umut Yılmaz’a teşekkür ederek sportif başarılarla şehri mutlu etmek istediklerini kaydetti.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ise, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç da çocukları sporla tanıştıracak bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.