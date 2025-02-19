Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçede yaşayan engelli çocukları ziyaret ederek, dertlerine ortak oldu. Eşit şartlar sağlandığında engelli bireylerin büyük başarılara imza attığına dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Engel tanımıyor, eşit bir yaşam sunuyoruz. Ailelerimizin hangi alanda ne ihtiyaçları varsa karşılamaya hazırız. Sorunları birer birer çözeceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmaları kapsamında engelli bireylerin evine misafir oldu. Yılmaz, beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ve CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ile birlikte engelli ailelerin sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

"Şehitkamil’de engel tanımıyoruz"

Ziyaretler kapsamında engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyeleri bizzat ailelere teslim eden Yılmaz, "Şehitkamil’de engel tanımıyoruz. Sporda, sanatta, eğitimde ve daha birçok alanda fırsat eşitliği sağlandığı takdirde büyük başarılara imza atılabileceğine çokça şahit olduk. Biz de bu uygun ortamı oluşturacağız" dedi.

"Engelleri birlikte aşacağız"

"Umut yeşerdikçe çoğalır" diyen Yılmaz, engelli bireylerin sosyalleşmesi ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak projelerle hayatın her alanında birlikte hareket edeceklerini de duyurdu. Engelleri birer birer aşacaklarını ifade eden Yılmaz, "Biliyoruz ki iyilik paylaştıkça büyür, umut yeşerdikçe çoğalır. Biz, engelleri birlikte aşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Başkan Yılmaz’a teşekkür"

Başkan Yılmaz’ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade eden aileler, "Umut Başkan sağ olsun göreve başladığı günden bu yana yanımızdan hiç ayrılmadı. Ekipleri ile birlikte sürekli yanımızdalar. İlk defa çaresiz hissetmiyoruz. Başkan Umut Yılmaz ve ekibine desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.