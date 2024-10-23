Şehitkâmil Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılını coşkuyla kutlayacak. Ünlü şarkıcı Kıraç ve Enbe Orkestrası etkinlikler kapsamında sahne alacak. Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Cumhuriyet Bayramını Gaziantep’e yakışır etkinliklerle kutlayacaklarını belirterek, tüm vatandaşları bu coşkuya ortak olmaya davet etti.

Gaziantep’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılı Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek etkinliklerle büyük coşkuyla kutlanacak. 13. Geleneksel Kulüpler Arası Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışları ile başlayan kutlamalar, çeşitli etkinlikler devam edecek.

Kıraç’la cumhuriyet coşkusu

Etkinliklerin bu haftaki ayağında 25 Ekim Cuma günü Şehitkamil Sanat Merkezi’nde Atatürk Fotoğrafları sergisi düzenlenecek. 26 Ekim Cumartesi Şehitkamil’in farklı bölgelerinde sokak sanatçıları müzik dinletisi gerçekleştirecek. Aynı gün saat 19.00’da Pancarlı Festival Alanı’nda ünlü şarkıcı Kıraç sahne alacak.

Anadolu ateşi ile dans şovu

27 Ekim Pazar günü de coşkulu geçecek. 101. Yıl Çocuk Şenliği Etkinlikleri ve 101 Dakika Yüzme Yarışları ile çocuk ve gençler doyasıya eğlenecek. Akşam saat 18.00’da ise Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi’nde DansArt 100 Yılın Dansı ve Anadolu Ateşi tarafından gösteri gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet için yürüyüş

28 Ekim Pazartesi Günü ise akşam saat 19.00’da Bayraklı Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı ile vatandaşlarla Masal Parkı’ndan Korupark’a kadar ellerinde Türk Bayrakları ve fenerlerle Cumhuriyet için yürüyecek. Yürüyüşün sonunda ise Korupark’ta Cumhuriyet Kutlamaları’nın yanında havai fişek gösterisi yapılacak.

Enbe orkestrası sahne alacak

Etkinlikler dizisinin son gününde de Şehitkamil’in farklı bölgelerinde Adım Adım Cumhuriyet isimli belgesel izlenecek. Akşam saat 20.00’da da düzenlenecek Cumhuriyet Balosu ile Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası en güzel şarkılarını Cumhuriyet için söyleyecek.