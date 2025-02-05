Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Böylesi bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Başkan Yılmaz, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yayımladığı mesajda, "6 Şubat 2023. Saatler 04:17’yi gösterdiğinde Türkiye, insanlık tarihine kara harflerle yazılacak bir felakete uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde milyonlarca insanın hayatını altüst etti. On binlerce insan enkaz altında can verdi, evsiz kaldı. Bugün, kaybettiklerimizi anarken sadece yas tutmak yetmez. Bu felaketin ve aynı acıların tekrar yaşanmaması için mücadele etmek zorundayız. Çünkü felaketler doğaldır ama ihmaller göz ardı edilemez. 6 Şubat’ta vatandaşlarımızı gerçekten anmak istiyorsak, onları unutmadan depreme dayanıklı kentler oluşturmak zorundayız. Çünkü, liyakatsizliğin, ihmalkarlığın ve rant odaklı politikaların bedelini ağır bir şekilde ödedik. Bu felaketin ardından, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması gerekiyor. Halkın güvenliğini ve refahını önceleyen, bilimsel verilere dayalı, şeffaf ve hesap verebilir yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. 6 Şubat’ı unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu acı, değişim ve dönüşüm için bir çağrı olacak. Yüz yılın felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Allah, güzel ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Kahramanmaraş da, Hatay da, Adıyaman da bizim. Acılarımız da sevinçlerimiz de ortak’’ ifadelerini kullandı.