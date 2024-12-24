Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, “25 Aralık sadece bir şehrin kurtuluş günü değildir. Bu destan Şahin Bey’in inancı, Karayılan’ın dirayeti ve Şehit Kamil’in cesaretiyle yazılmıştır” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını yayımladığı bir mesajla kutladı. 25 Aralık’ın sıradan bir gün kurtuluş günü olmadığını tarihte emsalsiz bir direnişin destanı olduğunu ifade eden Yılmaz, “Bugün, Gaziantep’in onur ve şeref dolu tarihine altın harflerle yazılmış bir destanın yıldönümündeyiz. Şahin Bey’in inancı, Karayılan’ın dirayeti ve Şehit Kamil’in cesaretiyle yazılmıştır ve elbette isimsiz nice kahramanın alın teri, kanı ve gözyaşı ile yoğrulmuştur. Şahin Bey, düşmana karşı ’Vatanı namus bilmişiz, geri dönemeyiz’ diyerek canını feda etmiş. Karayılan, Antepliler, vurulursa ölür ama asla teslim olmaz diye haykırmıştır. 14 yaşındaki Şehit Kamil vatan uğruna verdiği canıyla bu milletin bağımsızlık tutkusunu en saf halini temsil etmiştir. Antep halkı yokluk içindeyken bile vatan toprağını korumayı görev bilmiş, kadın erkek genç yaşlı demeden direnişe katılmıştır. Şehrin dört bir tarafında işgal devam ederken Antepliler ’ölürsem şehit, kalırsam gazi’ olurum diyerek destansı bir mücadele ortaya koymuştur. Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak bunu o kahramanlara borçluyuz. Kurtuluş Savaşı’nın bir parçası olan Antep direnişi Antepliler için Kuvay-ı Milliye’nin en güçlü örneklerinden biridir. Bu direniş sadece Antep’in değil, tüm milletimizin bağımsızlık mücadelesine ilham kaynağı olmuştur. Bu yüzden Gaziantep adını tarihe Gazi unvanıyla yazdırmıştır. Bu onurlu mirasın sorumluluğunu taşırken, şehitlerimize olan borcumuzu unutmamalıyız. Onların emaneti olan bu topraklara, bu vatana sahip çıkmak bize düşen en büyük görevdir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Antep’in bu eşsiz direnişini ’Ben nasıl Anteplilerin gözlerinden öpmeyeyim, Antepliler yalnız Antep’i değil, Anadolu’yu da kurtardılar. Millî Müdafaa’da öncü oldular’ sözleriyle övgüyle anmış ve Gaziantep Savunması’nın milli mücadeleye yaptığı katkının altını çizmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Antep’i Gaziantep yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ata’larımızdan aldığımız bu kutsal mirası yarınlara emin ellerle taşıyoruz” ifadelerini kullandı.