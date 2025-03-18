Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında "Çanakkale Zaferi hiç şüphesiz emsalsiz bir kahramanlık destanı olarak tarihe geçmiştir. İnananların, önünde hiçbir engel olamayacağının dünyaya ispatıdır" dedi.

Anafartalar, Conkbayırı, Seddülbahir ve Arıburnu’nda yazılan bu destanın Türk milletinin sarsılmaz iradesinin ve inancının simgesi olduğunu ifade eden Yılmaz, "Tarihin gördüğü en büyük direnişlerden biri olan bu zafer, ’Çanakkale Geçilmez’ sözünü tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ’Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!’ diyerek büyük bir liderlik göstermiş, bu büyük zaferin dönüm noktalarından biri olmuştur. Mehmetçiklerimiz, canlarından vazgeçse de vatan topraklarını düşmana teslim etmemiştir. Çanakkale, 110 yıldır devam eden ve asırlarca devam edecek onurumuzdur. Tarihe sığmayan eşsiz bir zaferdir. Bizlere düşen de bu emanete sahip çıkmak ve canımız pahasına yaşatmaktır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıldönümü kutlu olsun. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimize rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.