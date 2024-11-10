Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal’i 86. ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, Atatürk’ün sadece Türkiye için değil, mazlum milletler için emperyalizme karşı mücadelenin sembolü ve umudu olduğunu söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 86’ncı yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Atatürk’ün sadece bir devletin kurucusu değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu belirten Yılmaz, “Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın mimarı, Kurtuluş Savaşımızın önderi, ilk ve ebedi Genel Başkanımız Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 86’ncı yıldönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyorum” dedi.

Yılmaz, “Bir büyük lideri, bir bilgeyi, bir siyasi ve askeri dehayı, bir devrimciyi, çok büyük bir vatan ve millet sevdalısını anıyoruz bugün. Mustafa Kemal Atatürk “Millet Egemenliği” düşüyle, gençlik yıllarını savaş meydanlarında geçirmiş bir lider, bir deha ve bir bilge devlet adamıdır. 57 yıllık ömrüne nice mücadeleler ve zaferler sığdıran Büyük Önder’in en büyük mirası ise şüphesiz, özgür ve bağımsız Cumhuriyetimizdir. Kurduğu demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti, tüm mazlum milletler için umut ışığı olmuştur. O’nun kurduğu ve “Kimsesizlerin kimsesi” diyerek tanımladığı Cumhuriyet’i, demokrasi ile taçlandırma mücadelesi veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 86. yıldönümünde Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum; tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.