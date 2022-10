Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İstanbul’da düzenlenen Global Kalite Zirvesinde ’yılın en başarılı belediye başkanı’ ödülüne layık görüldü.

Lobin İnternational tarafından ’Kalite Türkiye’ sloganıyla düzenlenen Global Kalite Zirvesi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Siyaset, iş ve sanat dünyasından başarılı isimlerin yer aldığı gecede, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da ’yılın en başarılı belediye başkanı’ ödülünün sahibi oldu. Başkan Yılmaz, ödülünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı (KKTC) Ersin Tatar’ın elinden aldı. Tatar, Başkan Yılmaz’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

"Çalışmalarımızın ödüle layık görülmesi bizim için bir gururdur”

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan imara, spordan turizme, kültürel mirastan tarıma ve istihdama kadar birçok proje ve çalışmalarıyla üçüncü kez Türkiye’nin başarı listesinde yerini alan Başkan Yılmaz, “Toroslarımıza hizmet etme aşkıyla çıktığımız bu yolda hiç durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Özellikle pandemi sürecinde toplumun her katmanına ulaşarak ’gönül belediyeciliğin’ en güzel örneğini sergileyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “3 buçuk yıldır görevdeyiz. Bu süreçte pandemiyi yaşadık. Göreve geldiğimiz günden itibaren bir ailenin her ferdinin derdi bizi ilgilendiriyor dedik ve sosyal projelerimizi hayata geçirdik. İnsanımıza dokunmaya çalıştık. Toplumumuzun her katmanıyla bir araya geldik. Bu çalışmalarımızın takdir edilmiş olması ve ödüle layık görülmesi bizim için bir gururdur. Bu ödülü KKTC Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın elinden almak da büyük bir şereftir” ifadelerini kullandı.

“Gözümüz hep Kıbrıs’tadır. Kıbrıs davası, bizim davamızdır”

Başkan Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümünde Toroslar’da Rauf Raif Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ağırladıklarını ve bundan dolayı büyük bir onur duyduklarını da ifade ederek; “Cumhurbaşkanımızı Mersin’den takip ediyoruz. Kendisini ilçemizde ağırladığımızda şunları söylemişti; ’Ben her sabah uyandığımda yönümü Türkiye’ye dönerim. Toroslar’a ve Mersin’e bakarım. Toros Dağlarını görebiliyorsam o güne mutlu, yüksek enerji ve huzurla başlarım.’ Biz de aynı şekilde Cumhurbaşkanımıza şunu söylüyoruz. Her gün her fırsatta Kıbrıs’a bakarız. Gözümüz hep Kıbrıs’tadır. 1974’te askerlerin büyük bir kısmı Mersin’den Kıbrıs’a hareket etmiştir. Bu da bizim için bir gururdur. Doğu Akdeniz’de mücadele verilirken Kıbrıs, Lefkoşa ne ise Mersin, Ankara ve İstanbul da odur. Kıbrıs’ta huzur yoksa Mersin’de, Ankara’da, İstanbul’da ve hatta Bakü’de de huzur olmaz. Allah’ın izniyle bir ve beraberiz. Emperyal güçler bir senaryo yazsa da bu mümkün değildir. Kıbrıs, bizim öz vatanımızdır. Kıbrıs davası bizim davamızdır. Bu uğurda verilen mücadele bizim mücadelemizdir. Gözümüz hep Kıbrıs’ta ve Cumhurbaşkanımızdadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu mücadeleyi her şartta kazanacaktır" şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, toplam kalite anlayışının önemine değinerek, “Bu çağda hangi sektörde hangi işi yapacaksanız mutlaka toplam kalite anlayışı olması gerekir ki, verimli ve şeffaf bir sistem ortaya çıksın. Ve bu sistem başarılı bir şekilde fonksiyonunu yerine getirsin. Bu organizasyonu hazırlayan Lobin International Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Törende, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ise ’diplomasi başarı ödülü’ verildi.