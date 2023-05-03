Seçim çalışmaları için Erzincan’a gelen AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Yaylabaşı Beldesinde vatandaşlarla buluştu.

Yaylabaşı’nda düzenlenen programa, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti Milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Erzincan İl Başkanı Çetin Özyurt, önceki dönem milletvekillerinden Sebahattin Karakelle, Merkez İlçe Başkanı Hakan Ördek, parti yöneticileri, önceki dönem il ve ilçe başkanları katıldı.

AK Parti Erzincan Milletvekili ve 28. dönem Milletvekili adayı Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ve AK Parti 28. dönem 2. sıra Milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci birer konuşma yaparak Yaylabaşı’na en kısa zaman da doğal gazın geleceği müjdesini verdiler.

Daha sonra 24, 25 ve 26. dönemde Sivas Milletvekilliği, 61, 62 ve 64. Hükûmetlerde Millî Savunma Bakanlığı, 25. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 65. Hükûmette ise Millî Eğitim Bakanlığı yapan AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, “Bu seçim milletin kendi seçimi. Eğer Erzincan’ın daha güze bir Erzincan olmasını istiyorsak, Türkiye’nin daha güzel bir Türkiye olmasını istiyorsak o halde doğru tercihlerde bulunmamız lazım. İnanıyorum ki Erzincanlı kardeşlerim Cumhurbaşkanı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’a milletvekili adaylarından da AK Parti’nin iki Milletvekili Süleyman Karaman ve Mehmet Cavit Şireci’yi Erzincan’ın temsilcisi olarak Ankara’ya göndereceklerdir. Buna inancım tamamdır. Biliyorsunuz altılı masa mı var 7’li masa mı var 8’mi var 9’mu var kimse bilmiyor. Ya dokuzlu masaya bir sekreter seçeceğiz ya bu millete bir lider mi seçeceğiz. 14 Mayıs’ta kime oy vereceğinizi dediğinizde şunu mutlaka unutmayalım. Kandil’deki teröristler var ya ne diyorlar eğer MHP ile AK Partiyi seçersek Bizim sonumuz gelir diyorlar. İnşallah bu teröre Türkiye gündeminden çıkaracağız.” dedi.