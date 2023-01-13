Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da devre arasında takımın başına getirilen Yılmaz Vural ile resmi sözleşme imzalandı. Törende konuşan Vural, “Umarım hep beraber büyük samimiyetle biz bu işi biz kurtarırız” dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da devre arasında takımın başına getirilen Yılmaz Vural ile resmi sözleşme imzalandı. Törende konuşan Vural, “Umarım hep beraber büyük samimiyetle biz bu işi biz kurtarırız” dedi.

Devre arasında Yeni Malatyaspor’un Antalya’daki kampında takımın başına geçen deneyimli isim Yılmaz Vural, yıllar sonra yeniden geldiği kentte bugün kulüp ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

Bir otelde Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Yaman’ın da hazır bulunduğu imza töreninde ile sözleşme imzalayan Vural, kulübün içerisinde bulunduğu ekonomik zorluğun farkında olduklarını kaydetti. Ekonomik problemin olduğu bir yerde sahaya çok fazla iş kalmadığını hatırlatan Vural, “Teknik ekip olarak bu zorlu süreçten çıkacak deneyime sahip olduklarını belirten Vural, “Diğer konuları da çözersek, bu çocuklar sahaya çıkarken kafaları yalnız futbol düşünecek hale gelirse bu işi başarırız. 12 günde Antalya’da gördüğüm çok yetenekli bir takım. Her türlü oyuncu tiplemesi var; çabuğundan tutunda deneyimlisine kadar. Takımımızın yaş ortalaması 23,8 yani Türkiye liglerinin en genç takımlarından bir tanesi. Buradan 2-3 oyuncunun çok ciddi rakamlarla başka takımlara transfer olacak kapasiteleri var” diye konuştu.

"Her verdiğimiz şeyin geri dönüşü oluyor"

Tecrübeli çalıştırıcı, göreve başladığı ilk günden buyana futbolcular ile aralarında iyi bir diyalog kurduklarını da belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çocuklarla geldiğim ilk günden bugüne ufacık bir problem yok. Sağ olsunlar bize teslim oldular. Bir dediğimizi iki etmiyorlar. Her verdiğimiz şeyin geri dönüşü oluyor. Bir şeyi istediğimiz zaman dönüyor. Ben inanıyorum ki bu delikanlılarla biz hep beraber bu işi başaracağız. Bizim futbolun müşterisi seyredendir. Onun memnuniyeti çok önemli, şu anda bizden memnun değiller. 500-1000 kişiye top oynamışlar. Eskiden mağdur olduğumuz statlardan şimdi çok modern statlara geldik. Çok güzel bir stadımız var, burası niye dolmaz? Çok önemli bir sosyal olayı idare ediyoruz. İnsanlar buraya 22 delikanlı bir topun peşinde koşuyor diye gelmiyorlar. Bunun altında çok önemli sosyal nedenler var. Malatya’yı bu nedenlerden ayrı tutamayız. Buradaki halkın bu işe ihtiyacı var. Dolayısıyla bu önemli sosyal olayın yönetilmesi değerli başkanımıza, biz ve oyunculara kalıyor.“

"İnşallah Yeni Malatyasporumuzu ligde tuturız"

Antalya kampına kulübün altyapısından 9 oyuncuyu da alarak 35 kişi ile antrenman yaptıklarını belirten Vural, “İnşallah Yeni Malatyasporumuzu ligde tutarız. Tuttuktan sonrada başımıza bir transfer problemi çıkacak. Transferi açmak ciddi bir rakam. Pazarlık ile ödenebilecek bir boyuta gelirse, önümüzdeki sene transferi açmayı hedefliyoruz. Bana sorarsanız iyi ki transfer açılmadı. Çünkü antrenör diyecek ki, “Bana oyuncu alın, şu olmaz, bu olmaz.’ Oraya ciddi paralar ödenecek. Bir de transferi açma işine para ödenecek. Biz dedik ki, ’İnşallah açılmasın.’ Bu paraları elimizdeki oyunculara verelim, onların sorunlarını çözelim. En azından bu potansiyeli harekete geçirelim. O zaman diyelim ki, ’Oynayın keratalar paranız da ödeniyor.’ Bu çok büyük bir avantaj getirir. İnşallah şu anda başkanımız bugüne kadar olan alacaklarla ilgili yerel yönetimlerinde katılmasıyla bir çalışma yaptılar. Sorun çözüldü. Biz istiyoruz ki transfer açılmaz ise bu takımın önümüzdeki sene konumuna bağlı, sözleşmesi bitenleri tutamazsak, oyuncu da alamayacağız. O zaman alttan oyuncu getiremezsek bu takım aşağıya gider. Yani ikinci denemesinde Malatya bir takımı daha kapatmış olur. Onu önlemek adına biz arkadaşlarımla bu kadar adamız, altyapıyla ilgili bir çalışma yapacağız. Bu çocukların A takıma çıktıklarında onları mağdur etmeyecek eğitimi almalarını sağlayacağız. Burada ekstra bir iş yapacağız. O çocuklarımızı da yukarıya kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli bir teknik adam, “Sezon içerisinde Fenerbahçe’den teklif gelirse gider misiniz?” sorusuna, “Real Madrid çağırsa kimse beni sezon sonuna kadar beni kimse bir yere götüremez. 37 senedir Türkiye’de ne yaptığımı, ne olduğumu herkes biliyor. O yüzden merak etmeyin sonuna kadar buradayız. İnşallah sonucu alırız” cevabını verdi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Yaman ise ikinci yarıya başlarken Hasan Özer’in yerine Yılmaz Vural’ı getirdiklerini belirterek “Malatya’mız güzel bir ivme ve hava yakaladı. İnşallah ikinci yarıya hocamızla başlayacağız. Bilet kampanyası olumlu karşılık buldu. Pazar günü oynayacağımız maça da herkesi davet ediyorum” diye konuştu.