Son galibiyetini 1 Ekim’de alan Menemen FK, Teknik Direktör Yılmaz Vural’la çıktığı ilk resmi maçında galibiyet aldı. İzmir temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu’nda Nevşehir Belediyespor’u mağlup etmeyi başardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, son 4 resmi maçında galibiyete hasret kalırken ligde de 12. sıraya geriledi ve üst lig hedefinden uzaklaştı. Bu süreçte Teknik Direktör Cenk Laleci ile yollarına ayıran sarı-lacivertli yönetim, takımın başına Yılmaz Vural’ı getirdi. Kısa bir süre takımla birlikte çalışan 70 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Nevşehir Belediyespor’u 2-0’la geçerek Menemen FK’nın başında çıktığı ilk maçında galibiyet elde etti. Böylece İzmir temsilcisi de 1 ay sonra galibiyetle tanıştı.

Öte yandan 5 Kasım Pazar günü deplasmanda Denizlispor’la karşılaşacak olan Menemen FK, rakibini mağlup ederek 4 maçlık aranın ardından ligde galibiyetle tanışmak istiyor. İzmir temsilcisi ligdeki son galibiyetini 1 Kasım’da oynanan Fethiyespor mücadelesinde kazanmıştı.