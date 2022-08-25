Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, üyelerinin fındık depolarının güvence altında olması için gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, üyelerinin fındık depolarının güvence altında olması için gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve yönetimi, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Barik Çiçek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Çiçek’i kutlayan Başkan Yılmaz, kendisine başarılar diledi. Yılmaz, “İlçemizin emniyeti 177 yıldır güvenliğimizi ve huzurumuzu sağlayan polis teşkilatımıza emanet. Bu köklü teşkilatın yetiştirdiği her bir ferdin ülkemize, milletimize ve ilçemize özveri ve başarıyla hizmet edeceğinden kuşkumuz yok” dedi.

Yılmaz, ÇTB’nin İlçe Emniyeti ile her zaman iş birliği içerisinde olacağını ve ilçe için tüm fedakarlığın gösterileceğini ifade etti.

ÇTB ve emniyetten borsa üyelerinin fındık depolarına karşı önlem

Yılmaz, fındık sezonunun açılması ile Çarşamba’da fındık alım satımı ile uğraşan iş insanlarının mallarının güvenliğinin sağlanması yönündeki taleplerini Müdür Çiçek’e iletti. Yılmaz, “Sezonda, üyelerimizin fındıklarının muhafaza edilmesi ile ilgili her yıl olduğu gibi dikkatle uyarıyoruz. Borsa olarak iş insanlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına Çarşamba İlçe Emniyetimiz ile iş birliği içerisinde olacağız. Bu hususta Müdürümüz Barik Bey’den söz aldım” diye konuştu.

Müdür Barik Çiçek, ÇTB Başkanı Yılmaz ve Yönetimine nazik ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, Çarşamba Ticaret Borsası’nın İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne sunduğu katkılar için teşekkür etti. Müdür Çiçek, Çarşambalı iş insanlarının fındık mahsullerinin korunması yönünde dikkatle çaba göstereceklerinin altını çizerek, görev süresince ilçenin emniyetinin ve huzurunun güven altında olması için özveriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek’in makamında gerçekleşen ziyarete ayrıca; ÇTB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Servet Zeren, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, Meclis Üyesi Nurettin Öztekin ve Genel Sekreter Sercan Yaşar katıldı.