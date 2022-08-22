TBMM Anayasa Komisyonu katip üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyada ‘kilit ülke’ konumunda yer aldığını belirterek, “Son tahıl krizinin çözümündeki rolü de göstermiştir ki Türkiye’nin artık dünyada sözü dinlenen, krizleri yöneten, taraflara güven veren diplomasiyle lider ülke olduğu tescillenmiştir” dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu katip üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyada ‘kilit ülke’ konumunda yer aldığını belirterek, “Son tahıl krizinin çözümündeki rolü de göstermiştir ki Türkiye’nin artık dünyada sözü dinlenen, krizleri yöneten, taraflara güven veren diplomasiyle lider ülke olduğu tescillenmiştir” dedi.

Son gelişmelerle ilgili açıklama yapan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde özellikle son dönemde dış politikada uyguladığı diplomasiyle tüm dünyada adından söz ettirdiğini söyledi. Dünyayı saran pandemi döneminde Avrupa ve ABD dahil birçok ülkede ‘maske savaşları’ yaşandığını anımsatan Yılmaz, Türkiye’nin güçlü sağlık altyapısı sayesinde onlarca ülkeye tıbbi yardımda bulunduğunu, pandeminin dünya genelinde çözümüne yönelik adımlar attığını hatırlattı. Daha sonra yaşanan Covid-19 aşı çalışmalarıyla da dünyada örnek ülkelerden biri olduğunu kaydeden Yılmaz, Türkiye’nin kendi ürettiği Turkovac aşısını onlarca ülkeye gönderdiğinin altını çizdi. Türkiye’nin pandemi döneminde uyguladığı ‘sağlık diplomasisi’ ile krizin çözümünde yapıcı rol oynadığını ifade eden Yılmaz, “AK Parti ile birlikte Türkiye’miz, uluslararası siyasette ‘biz de varız’ dedi. Pandeminin başında maske savaşları, daha sonra aşı savaşları derken Türkiye, bu krizlerin de çözümünde öncü rol oynadı. Akabinde ise tüm dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık krizinin aşılmasında öncü oldu. Türkiye'nin öncülüğünde yapılan görüşmeler sonucu, Ukrayna'dan tahıl yüklü gemiler yola çıkmaya başladı” diye konuştu.



"Bunları elbette tarih yazacaktır"

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle Ukrayna-Rusya savaşındaki arabulucu rolüne uluslararası medya ve toplumun da büyük önem verdiğini kaydetti. Erdoğan’ın, geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna’da bir araya geldiğini anımsatan Yılmaz, “Türkiye, tüm dünyanın izlediği Rusya-Ukrayna savaşında da kilit ülke konumunda yer alıyor. Her iki ülke liderleriyle görüşebilen, onlarla savaşın son bulması için diplomatik ilişkiler kurabilen Türkiye’den başka ülke, Cumhurbaşkanımızdan başka lider bulunmuyor. Şimdi savaş nedeniyle Avrupa enerji krizinin eşiğinde. Gıda krizi gibi enerjide de kilit ülke Türkiye. Dış politikada yaptığı hamlelerle stratejik üstünlüğe sahip bir ülke olan Türkiye, uluslararası camiada sözü dinlenen, önemli bir ülke konumuna geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğümüz olumlu ve güçlü diplomasi sayesinde, Türkiye dünyadaki krizlerin çözümünde güvenilir bir merkez oldu. Son tahıl krizinin çözümündeki rolü de göstermiştir ki Türkiye’nin artık dünyada sözü dinlenen, krizleri yöneten, taraflara güven veren diplomasiyle lider ülke olduğu tescillendi. Bunları elbette tarih yazacaktır" şeklinde konuştu.