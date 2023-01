AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi Av. Zeynep Gül Yılmaz, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, ‘Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini, esarete asla rıza göstermeyeceğini, uğruna nice şehitler verilen kutsal vatan topraklarını asla çiğnetmeyeceğini Kurtuluş Savaşı ile en güçlü şekilde kanıtladığını söyledi. Yurdun dört bir yanında verilen var oluş mücadelesinde Mersinliler’in de gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine bütün olarak kahramanlıklar gösterdiğini’ belirten Yılmaz, “Her karış toprağı gazi, her vatanseveri kahraman olan ülkemizde, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminde pek çok isimsiz kahraman çıkarmıştır. Torosların zirvesindeki Arslanköy’den Karboğazı’na, Alata Çayından Kavaklıhan’a kadar, Mersin’in dört bir yanı Fransız ve Ermeni zulmüne karşı kutlu bir özgürlük direnişinin silinmez iz ve sembolleriyle doludur. Mersin; ‘Arkadaşlar, gidip Toros dağlarına bakınız. Eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün inancını boşa çıkarmamıştır. Ve Toros Dağlarındaki Yörük çadırlarında tüten o duman her daim tütmeye, al bayrağımız her daim dalgalanmaya devam edecektir.” diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Yılmaz, Mersin’in 101’inci kurtuluş yılını kutlarken, Mersinliler olarak ecdada yaraşır şekilde birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşamaya devam edeceklerini kaydetti. Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Yüzyılı’na girdiğimiz bu dönümde Mersin’imizi ve ülkemizi daha geliştirmek ve milletimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle; Milli Mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere; vatanımız, milletimiz, devletimiz ve mukaddeslerimiz uğruna canını ortaya koyan bütün şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. Mersinimizin 101. kurtuluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, kıymetli hemşehrilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”