Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Karşıyaka’da amatör futbol takımları temsilcileri ve futbolcuları ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Gençlerin semt sahası talebine kayıtsız kalmayan Yılmaz, anında talimat vererek, çalışmalara başlattı. Sahanın 2 ay içerisinde tamamlanarak, hizmete açılacağını müjdeleyen Yılmaz, "Gençlerimiz yeter ki spor için talepte bulunsunlar" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, amatör spor temsilcilerini ziyaret etti. Karşıyaka’da gerçekleşen buluşmada Başkan Yılmaz, sorun ve talepleri dinlerken, projelerini anlattı. Özellikle genç sporculara kulak veren Yılmaz, bölgede futbol oynayabilecekleri bir semt sahası olmamasını öğrenince anında harekete geçti.

"Gençleri sahasız bırakmam"

Yılmaz, gençlerin spor yapmak ve futbol oynamak için semt sahası talebini geri çevirmedi. Hemen çalışmalara başlayacaklarının sözünü veren Yılmaz, "Bu kadar genç kalkıp da ben spor yapmak, futbol oynamak istiyorum derse bir kardeşi, ağabeyleri olarak yanındayım. Bu gençleri sahasız bırakmam. Buradan sözünü veriyorum. Hemen proje için çalışmalara başlıyorum" dedi.

"2 ay içerisinde hazır olacak"

Yılmaz’ın ziyaretten hemen bir gün sonra semt sahası için gerekli talimatları verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ile ilk önce sahanın yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Yılmaz, "Gençlerimizle bir araya geldik. Sadece bir istekte bulundular. O da semt sahası. Gaziantep, geçmiş yıllarda amatör futbolun en yaygın olduğu ve önde gelen şehirlerden biriydi ama maalesef şimdi gençlerimiz spor yapabileceği alanlara hasret kaldı. Bu talebe geri çevirmemiz bizim için imkansız. Ekiplerimiz hemen bir günde projelerini hazırladı ve çalışmalara başladı. İnşallah 2 ay sonra Gaziantep ve Türkiye’de örnek olacak bir sahayı gençlerimizin kullanımı için hizmete açacağız" diye konuştu.