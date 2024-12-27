Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, “Şimdilerde griye bürünen ilçemizi eski yeşil görünümüne kavuşturacağız” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçede yeşil alan sayısını artırıyor. Nisan ayında başkanlık koltuğuna oturan Yılmaz, seçim öncesi verdiği yeşil alan sayısını artırma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Kentin kırsal ve merkezinde birçok mahalleye yeni parklar kazandırılırken, bazı parklarda da yenile çalışmaları yapılıyor.

“Halkımızı yeşille buluşturacağız”

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Yılmaz, “Halkımızı dar sokaklarda ve koca koca binaların arasında yaşamaya mahkum etmeyeceğiz. Nefes alabilecekleri, yeşille buluşabilecekleri alanlar oluşturmakta kararlıyız. Parkları sadece çocuk oyun alanları olarak görmemeliyiz. Yaşlılarımız, gençlerimiz, tüm vatandaşlarımızın temiz hava soluyabilecekleri, sosyalleşebilecekleri alanlardır. Bunun için çok önem veriyoruz ve çalışmalarımız hiç durmadan ilerliyor” dedi.

“9 ay olmadan 17 yeni park yaptık”

Nisan ayından bugüne Şehitkamil genelinde 17 yeni park yaptıkları bilgisini paylaşan Yılmaz, “Park yapımı göreve geldiğimizde önceliklerimiz arasındaydı. Nitekim çalışmalara hemen başladık. Ekiplerimizin de özverili çalışmasıyla parklarımızı vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Şehitkamil’imizin dört bir tarafında gayretli çalışmalarımızla vatandaşlarımızın park talebi ve özlemini giderdik” ifadelerini kullandı.

“Yeni mahalleler de parka kavuşacak”

Yapımı tamamlanan parklarda ilçe genelinde yeşil alan sayısını 70 bin metrekareden fazla artırdıklarını ifade eden Yılmaz, “Bu oran elbette bizim için yeterli değil. Yaptık, oldu anlayışını asla benimsemiyoruz. Yeni mahallelerimiz kuruldu. Maalesef koca koca lüks binalar yapılıyor ancak bir park yapılmamış. İçinde bulunduğumuz dönemde insanlarımız en çok rahatça nefes alabileceği, oturup dinlenebileceği alanlara ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda ekibimizle birlikte projelerimizi hazırladık. İnşallah önümüzdeki günlerde 7 park yapımı için daha çalışmalarımıza başlayacağız” diye konuştu.