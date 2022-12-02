Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, “Elektrikli aracınız varsa ve bunu şarj edebilme imkanı yoksa bu bir işe yaramayacaktır ve aynı zamanda haddinden fazla şarj istasyonu temin etmişseniz de ölü yatırım olacaktır. Bu konuların dengeli bir şekilde yayılması gerekmektedir” dedi.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, “Elektrikli aracınız varsa ve bunu şarj edebilme imkanı yoksa bu bir işe yaramayacaktır ve aynı zamanda haddinden fazla şarj istasyonu temin etmişseniz de ölü yatırım olacaktır. Bu konuların dengeli bir şekilde yayılması gerekmektedir” dedi.

2022 itibarıyla Türkiye’nin 81 ilinde elektrikli araçlar için şarj istasyonları yaygınlaşmaya başlarken, Kahramanmaraş’ta Akedaş tarafından firma çalışanlarına yönelik ‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik, YEKDEM, e-Mobilite ve Depolama Eğitimi’ programı düzenlendi. Elektrik piyasasında güncellenen lisanssız elektrik yönetmeliği, elektrikli araçlar ve şarj hizmeti mevzuatı ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizmasını (YEKDEM) konu alan eğitimler hakkında açıklamalarda bulunan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Yılmaz, “Akedaş personeline yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve elektrikli araçların enerji tedarikini yapacak şarj istasyonları ile ilgili bir eğitim programı düzenledik. Malumunuz bu konu son yıllarda revaçta olan, ilgi duyulan konular arasında. Yenilenebilir enerjiye olan ihtiyaç, fosil yakıtları azaltma zorunluluğu gibi konular küresel düzeyde tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gittikçe önem kazanan bir konudur. Biz de Akedaş olarak bölgemizdeki yatırımcılara yardımcı olabilmek için mevzuat anlamında personellerimizi bilgilendirmek ve süreç içerisinde doğabilecek aksaklıkları giderebilmek adına böyle bir eğitim düzenledik. Türkiye’nin bu alanda uzman olmuş kişilerini ağırlıyoruz” dedi.

Elektrikli şarj istasyonlarının kurulmasının önemli olduğunu ve bununla birlikte bu şarj istasyonlarının dengeli bir şekilde dağılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Türkiye’de bu konu yeni yeni hayata geçen bir konu ve elbette arz talep ve araç sayısı doğrultusunda şarj istasyonu sayısının dengeli bir şekilde tesis edilmesi önemli. Elektrikli aracınız varsa ve bunu şarj edebilme imkanı yoksa bu bir işe yaramayacaktır. Aynı zamanda haddinden fazla şarj istasyonu temin etmişseniz de bu durum ölü yatırıma neden olacaktır. Elektrikli araçlara yönelik şarj istasyonlarının dengeli bir şekilde yayılması gerekmektedir” diye konuştu.