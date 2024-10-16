Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, “en önemli mesai arkadaşlarımız” dediği mahalle muhtarları ile buluştu. Muhtarların çok önemli bir görev üstlendiklerini söyleyen Yılmaz, “Yaşanabilir bir Şehitkâmil’i hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelindeki muhtarlarla bir araya geldi. Belediye tesislerinde gerçekleşen etkinlikte Başkan Yılmaz, 6 aylık görev süresi boyunca hayata geçirilen projeleri anlattı. Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Yılmaz, birlikte daha güzel işler yapacaklarını kaydetti.

"Şehitkamil, mutlu insanların ilçesi olacak"

“Muhtarlarımız, demokrasinin en önemli basamağıdır” diyen Yılmaz, kalan görev süresi boyunca en önemli arkadaşlarının muhtarlar olduğunu belirterek, 6 aylık sürede yapılan işleri anlattı. İhtiyaç duyulan her alanda daima tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunu dile getiren Yılmaz, Şehitkamil’in mutlu insanların yaşadığı bir ilçe haline getirmek istediklerini belirtti.

“Şehitkamil’in çehresini değiştireceğiz”

Yılmaz, “Hangi mahalle bana ne kadar oy verdi, hangi muhtar kimdenmiş, hiç bakmadım, bakmayacağım. Burada bir araya gelerek bile beni çok mutlu ettiniz. Bundan 6-7 ay önce belki birbirimizle kıyasıya bir yarış içerisindeydik. Ama seçimler bitti ve bugün bir aradayız. Bunlar çok güzel şeyler. Bundan sonrası bizim sadece hizmet. Hep birlikte mahallelerimizi, güzel ilçemizin çehresini değiştireceğiz” dedi.

"Biz finansa ulaşamıyoruz, iktidar belediyesi bir telefonla ulaşıyor"

31 Mart’a kadar Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı olduğunu ancak 1 Nisan itibariyle Şehitkâmil Belediye Başkanı olduğunu anlatan Yılmaz, muhalif belediye olmanın zorluklarını yaşadıklarını ancak buna aldırış etmeden hizmet kalitesini artırmaya yönelik mücadeleye devam edeceklerini bildirerek, “Artık memlekete hizmet etmek önemli. Muhalif bir belediye olmak zor. Biz bunun bilincindeyiz. Biz bir finansa ulaşamazken, iktidarın bir belediyesi o finansa bir telefonla ulaşabiliyor” şeklinde konuştu.

“Okulların temizliğine müsaade edilmiyor”

İlçenin sorunlarına da değinen Yılmaz, “Okullarımızın hali maalesef içler acısı. Ben çocuğumu göndermem. Ben çocuğumu göndermezken, bırakın okulları biz temizleyelim diyorum. Ama şu anda bir durdurulduk. Protokolleri hazırlıyorlar. İnşallah protokollerin imzalanmasından sonra okullarımızı yakışır şekilde temizleyeceğiz” diye konuştu.