Pendik’te ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, düz tekerlekli sandalyeyi kullanmakta güçlük çeken yüzde 81 fiziksel engelli 44 yaşındaki Mehmet Ali Atalay’a akülü sandalye hediye etti.

Pendik’te ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, düz tekerlekli sandalyeyi kullanmakta güçlük çeken yüzde 81 fiziksel engelli 44 yaşındaki Mehmet Ali Atalay’a akülü sandalye hediye etti.

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, Engelsiz Yaşam Vakfı’na bağışlattığı ve yaklaşık 15 bin TL değerinde olan akülü sandalyeyi Pendik’te yaşayan ve yüzde 81 Polio Sekeli, Parapleji fiziksel engeli bulunan Mehmet Ali Atalay’a hediye etti. Kendi elleriyle akülü sandalyenin kurulumunu yapan Morgül, engelli vatandaş Atalay’la bir süre sohbet etti. Engelsiz Yaşam Vakıf Başkanı Atilla Kaplakarslan ile birlikte akülü sandalyenin kurulumunu elleriyle yapan Yılmaz Morgül böyle bir organizasyonun içerisinde bulunmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Önceden kullandığı düz ve kas gücüyle yürütülebilen tekerlekli sandalyeyi kullanmakta zorluk çeken 44 yaşındaki Mehmet Ali Atalay, kendisine hediye edilen akülü sandalye için mutlu olduğunu belirtti.

"Ben Mevlana Hazretleri felsefesiyle yaşayan bir insanım"

Yaklaşık 15 bin TL değerindeki akülü sandalyeyi engelli vatandaşa hediye eden ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, "Ben 20 yıldır vakıf ve derneklerle çalışan bir gönüllüyüm. Amacım bu duyarlılığı insanlara gösterebilmek. Şuanda ülkemizin dört bir yanından on binlerce akülü sandalye ihtiyacı olan engellimiz var. Ve bu insanlar hayatlarında hiç dışarıya çıkamamış insanlar. Hiçbir sosyal aktiviteye katılamamış insanlar. Ben bütün insanları bağış yapmaya yönlendirmek istiyorum. Mevlana hazretleri felsefesiyle yaşayan bir insanım. Bugün de sevgili Ali Bey’in akülü sandalye ihtiyacını bir nebze de olsa karşılamaya çalıştık" dedi.

"Beni çok büyük bir dertten kurtardılar"

Yeni akülü sandalyesi sayesinde sokaklarda dolaşırken daha az zorlanacağını belirten yüzde 81 fiziksel engelli Mehmet Ali Atalay, "Heyecanlı ve çok mutluyum. Başta Yılmaz Bey olmak üzere kimin emeği geçtiyse Allah razı olsun, haklarını helal etsinler. Beni çok büyük bir dertten kurtardılar, sonsuz teşekkürler" diye ekledi.

"Yılmaz Morgül bir yerde sahneye çıktığı zaman, biz o akşam bir sandalye bekliyoruz"

Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan ise "Engelsiz Yaşam Vakfı olarak bir sloganımız var; önünde engel olan tüm canlılara yardım etmek. Bu konuda en büyük destekçilerimizden birisi de Yılmaz Morgül. Yılmaz Morgül bir yerde sahneye çıktığı zaman, biz o akşam bir sandalye bekliyoruz. Çünkü muhakkak vakfımıza sandalye bağışlatıyor. Engelli bireylerin hayata karışmasını sağlıyoruz ve hayata kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.