Ünlü şarkıcı ve fenomen Yılmaz Morgül, yurt genelinde aradığı Adana dürüm lezzetini Denizli’de buldu.

Ünlü şarkıcı ve fenomen olan Yılmaz Morgül, aradığı lezzeti konser programı için geldiği Denizli’de buldu. Çok sevdiği Adana kebabı yöresel usulle yapan bir işletme açıldığını öğrenen Morgül, denemek için restorana yemek yemeye geldi. Aradığı dürüm lezzetini burada bulduğunu söyleyen Morgül, Denizlili vatandaşların artık gerçek bir Adana dürümü yiyebileceklerini belirtti.

Denizli’ye her geldiğinde bu tadı tatmadan dönmeyeceğini kaydeden ünlü şarkıcı, “Ayda 1 kez mutlaka Denizli’ye gelip, vatandaşlarla iç içe oluyorum. Çok sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım var. Adana dürümü çok seviyorum. Denizli’ye her geldiğimde mutlaka bu kebaptan yiyebileceğim” dedi.