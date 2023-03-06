TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Rahmet-i Rahmanın kâinatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif’in müjdelendiği Berat Gecesi’nin, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Milletvekili Yılmaz, Berat Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, asrın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bugünlerde, ülke ve millet olarak kenetlenmeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde gönül gönüle olmanın yaraları saracak derecede önemi bulunduğunu kaydeden Yılmaz, Berat Gecesi’nin hep birlikte el ele, omuz omuza yürümeye vesile olmasını diledi. Allah’ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat Gecesi’nin, deprem sebebiyle mahzun olan gönüllere bir teselli ve inşirah, geleceğe yönelik bir umut vesilesi kılması temennisinde bulunan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mübarek üç ayların ortasında idrak ettiğimiz Berat Gecesi, müminlere yüce Allah’ın kurtuluş beratı sunduğu ilahi ve müstesna bir gecedir. Cenab-ı Allah'ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaların kabul edileceğini haber veren Berat Gecesi, ilahi affa ve rahmete ulaşmak için bir fırsat kapısıdır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Ülke olarak yüzyılın en büyük afetini yaşadık. Şimdi daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Yaralarımızı el ele vererek hep birlikte saracağız, bu afetin izlerini hep birlikte sileceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Rahmet-i Rahmanın kâinatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Berat Gecesinin tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Mersin’li hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Gecesini tebrik ediyorum.”