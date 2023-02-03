Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin’in turizm potansiyelini arttırmak için çalıştıklarını söyledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin’in turizm potansiyelini arttırmak için çalıştıklarını söyledi.

Toroslar Belediye Meclisinin Şubat Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında Yunus Emre Kültür Merkezinde yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından belirlenen ve 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan turizm fuarlarına Belediye Başkanı ve Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (METAB) Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile birlikte METAB meclis üyeleri ve METAB çalışanlarının katılımına ilişkin teklif görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Yılmaz, Mersin’de turizmin gelişmesi için hep birlikte gösterilen gayretin önemine değinerek, “METAB Başkanı olarak da görev yapıyorum. METAB, turizm alanında faaliyet gösteriyor. Turizm bölgelerimizin imar planlarını takip ediyor. METAB’da turizm sektöründen temsilcilerimiz de var. Turizm fuarlarına meclisimiz tarafından METAB üyesi olarak görevlendirilen meclis üyelerimiz arasından katılım olacak. Bu arkadaşlarımızın ve görevlilerimizin fuarlara katılımı için bu kararı alıyoruz” dedi.

Muhtarlara ayni yardım

Meclis toplantısında, ilçe sınırları içerisindeki 67 mahalle muhtarlığına ihtiyaçlarının karşılanması için her ay 900 TL ayni yardımda bulunulmasına karar verildi. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, özveriyle çalışmalarını sürdüren mahalle muhtarlarına teşekkür ederek, muhtarlıklara verdikleri ayni yardımın hayırlı olmasını diledi.

Göreve geldikleri günden bugüne kadar muhtarlarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Yılmaz, muhtarlıkların vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmeleri amacıyla 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren verecekleri aylık 900 TL ayni yardımın hayırlı olmasını dileyerek, “Amacımız halkımıza en iyi hizmeti sunmaktır. Muhtarlıklarımızın elektrik, su, internet, telefon ve akaryakıt gibi benzeri giderlerinin karşılanması amacıyla Toroslar Belediyesi olarak aylık 900 TL ayni yardımda bulunacağız. Tüm muhtarlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Uygulama İmar Planlarının görüşüldüğü toplantı, dilek ve temenniler ile sona erdi.