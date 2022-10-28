TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin Ana Konteyner Limanı proje etüt çalışmalarının ihale sürecinin başlatılacağını belirterek, “Büyük bir ticaret hacmine ve potansiyeline sahip Mersin’imize yapılması planlanan Ana Konteyner Limanı ilimiz, Mavi Vatanımız, ülkemiz ve Doğu Akdeniz’deki etkinliğimizi artırmak için çok önemli” dedi.

Bir açıklama yapan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, küresel ekonomide dengeler değişikçe önemi artan Mavi Vatan’ın, Çin’in geliştirdiği ‘Deniz İpek Yolu’ rotasında, önemli bir güzergah olarak yer aldığını söyledi.

Bu güzergahın önemli bir parçası olan Mersin’in coğrafi konumu, kapasitesi, ulaşım olanakları, ulusal ve uluslararası kara, hava ve demiryollarına olan entegrasyonu, gelişmiş serbest bölge faaliyetleri ve lojistik gücüyle stratejik öneme sahip bir pozisyonda bulunduğunun altını çizen Milletvekili Yılmaz, “Turizm, ticaret, tarım ve sanayinin bir arada geliştiği çok odaklı ekonomiye sahip, ihracatta lojistik üs olan Mersin’imizde bulunan Uluslararası Mersin Limanı, hem ülkemizin Mavi Vatan’da dünyaya açılan kapısı ve lokomotifi, hem de önemli bir transit merkezi konumunda yer alıyor. Büyük bir ticaret hacmine ve potansiyeline sahip Mersin’imize yapılması planlanan Ana Konteyner Limanını, bu bağlamda düşündüğümüzde, limanın; ilimiz, Mavi Vatanımız, ülkemiz ve Doğu Akdeniz’deki etkinliğimizi artırmak için ne kadar önemli olduğu açık bir şekilde görülüyor. Bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu ile yaptığım görüşmelerde, Sayın Bakanımız proje etüt çalışmaları için ihale sürecinin başlatılacağını, Mersin’e bu limanın yapılacağını defaatle ifade etti” dedi.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, limanın Mersin’e yapılmayacağı iddiasıyla gündem yaratma peşinde olan muhalefetin, seçim yaklaştıkça yalanlarla algı oluşturmaya çalıştığını belirtti. Mersin’de mevcut kapasiteyi geliştirmek amacıyla proje çalışmaları süren Uluslararası Mersin Konteyner Limanının Mersin’in marka değerine değer katacağını aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından, projemiz kapsamında fiziksel modelleme, kapasite ve kaynak fizibilite raporu çalışmaları sürdürülüyor. Sadece konteyner olarak değil; dökme, paketli gibi her türlü yüke hitap edecek ‘multi fonksiyonel lojistik liman’ konsepti şeklinde hazırlıkları yapılan bu proje tamamlandığında, ilimize çok önemli bir yatırımı daha kazandırmış, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda ekonomimizi daha da güçlendirmiş olacağız. AK Parti hükümetleri olarak, 20 yıldır olduğu gibi bugün de Mersinimize sahip çıkmaya, yatırım yapmaya devam ediyoruz. Son 20 yılda 40 milyar TL civarında yatırım yapılan, her alanda, en yüksek oranda eser ve hizmet siyasetinden payını alan Mersin’imiz, eğitimde, sağlıkta, turizmde, tarımda, ulaşımda, ticarette, sanayide, enerjide ve daha pek çok alanda hak ettiği yere adım adım ilerliyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de Akdeniz’in incisi Mersin’imizi, yeni yatırımlarla daha da geliştireceğiz” dedi.