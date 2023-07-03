MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli’ye bağlı Yılmaz Mahallesinde zamanla deformasyona uğrayan kanalizasyon hattında yenileme çalışması gerçekleştirdi. Mahalle muhtarı İrfan Ağım çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ve ilçelerin güçlü bir altyapıya kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının yürüttüğü projede Salihli’ye bağlı Yılmaz Mahallesinde zamanla deformasyona uğrayan kanalizasyon hattında yenileme çalışması gerçekleştirildi. Hat döşeme çalışması sonrasında mahalle sakinlerinin altyapı ihtiyacı karşılanmış oldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından MASKİ Salihli İlçe Şefi Ramazan Tuğrul Kacar, mahalle muhtarı İrfan Ağım ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı personeli bölgede incelemelerde bulundu.

“Sorunumuz hızlıca çözüldü”

Mahalle muhtarı İrfan Ağım, “Nüfusu 10 bine yakın olan mahallemizin kanalizasyon hattı zamanla kullanılamaz hale gelmişti. Durumu MASKİ Genel Müdürlüğüne ilettik. Bizlere hızlıca cevap verip sorunumuzu çözdüler. Mahallemizde çalışmalar tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ederiz” dedi.