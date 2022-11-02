AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, emniyet ve jandarma teşkilatını ’cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti’ yapmakla suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, emniyet ve jandarma teşkilatını ’cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti’ yapmakla suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdi.

Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Atatürk’ün partisi olduğunu iddia eden CHP’nin, demokrasinin erkleri ve devletin kurumlarıyla kavgasının hiçbir zaman bitmediğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile milletvekilleri ve yöneticilerinin, başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatı olmak üzere devletin her bir kurumunu bilinçli bir şekilde hedef alarak, ulusal ve uluslararası arenada itibarsızlaştırmaya çalıştığını kaydeden Yılmaz, “Hoşlarına gitmeyen kararlar verildiğinde, mahkemede barbarlığa varan davranışta bulunarak yargı erkini ve mensuplarını hedefe koyan, teröristlerin inlerini başına yıkan, teröristleri yurt içinde bitme noktasına getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ’satılık ordu’ diyen ve yürüttüğü terörle mücadelemizi sindiremeyenler CHP’liler. Devletimizin en köklü kurumları arasında bulunan jandarma ve emniyet teşkilatımıza leke sürmeye çalışanlar da onlar” dedi.

"Bunlara memleket emanet edilmez"

Milletvekili Yılmaz, CHP’nin uyguladığı politikaların kimseye bir yarar getirmeyeceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını kınayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dün, ‘Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silahlar kullanıyor’ diyen terör örgütü üyesi ve sevicilerine alkış tutanlar, bugün terörle, suçla ve suçluyla canla başla mücadele eden jandarma ve emniyet güçlerimizi, cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmakla suçluyor. Bu iftirayı atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en hafif tabiriyle bir akıl tutulması yaşamakta olup, müfteridir. Bu nasıl bir aymazlıktır? Bu parti kimlerin eline geçmiştir? Kimlere hizmet etmektedir? Bunu da yüce Türk milletimizin takdirlerine sunuyorum. Bu zihniyet ve güdülen politikalar, Türkiye’ye yarar getirecek bir zihniyet ve politika değildir. İktidar hevesiyle yanıp tutuşanların, bu milletin başına ne belalar açabileceklerini, kimlerle yol yürüyüp, Türkiye’mizi kaç parçaya böldüreceklerini, kimlerin manda ve himayesi altına girebileceklerini düşünmek bile istemiyoruz. Bu yüzden bunlara memleket teslim edilemez.”