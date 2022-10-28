Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, “Borsa olarak ilimiz ve ilçemizdeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerimizin sıkıntılarını ve şikayetlerini banka müdürlerimize ilettik” dedi.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, “Borsa olarak ilimiz ve ilçemizdeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerimizin sıkıntılarını ve şikayetlerini banka müdürlerimize ilettik” dedi.

Çarşamba’da bazı özel bankaların şube müdürleri ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Yılmaz, “Ülkemiz özellikle pandemi dönemi başlangıcından bu yana bazı sıkıntılar içerisindedir. Yaşanan yüksek enflasyon ve kredi yetersizlikleri firmalarımızı da mağdur etmektedir. Bu mağduriyetin giderilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere oda ve borsalar olarak özverili çalışmalar ortaya koymaya çalışıyoruz. Ülkemiz ekonomisi adına tüm paydaşlarla ortak hareket halinde, üyelerimizi ve üreticilerimizi desteklemek adına bankalarla da görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Çarşamba Ticaret Borsası olarak ilimiz ve ilçemizdeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerimizin sıkıntılarını ve şikayetlerini banka müdürlerimize ilettik” ifadelerini kullandı.

Tebrik ziyaretinde ÇTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren ve Meclis Üyesi Nurettin Öztekin da hazır bulundu.