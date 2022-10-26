Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba’ya büyük hizmetler vermeye devam edeceklerini söyledi.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba’ya büyük hizmetler vermeye devam edeceklerini söyledi.

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Sonkaya ve meclis üyeleri, dördüncü dönem başkan seçilen ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve yeni meclis üyelerine tebrik ziyaretinde bulundu.

“İlçemize büyük hizmetler vermeye devam edeceğiz”

Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Yeni dönemde üyelerimizin gösterdikleri yüksek teveccüh ile bir kez daha borsa başkanlığına seçilerek, bu süreçte aynı yolda yürüdüğüm değerli meclis üyelerimiz ile birlikte borsa yönetimine gelmiş bulunmaktayız. Çarşamba’da hoşgörü içerisinde seçimlerimizi tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte oda seçimlerinde, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bey, yönetim kurulu ve meclis üyelerini gösterdikleri istikrar ve başarılı çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum. ÇTB ve ÇTSO olarak Çarşambamıza büyük hizmetler vereceğiz” dedi.

Çarşamba’ya dair gündem konularının görüşüldüğü ve ÇTB ile ÇTSO’nun ilçeye sunacağı katkıların istişare edildiği tebrik ziyaretine ayrıca ÇTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, meclis üyeleri Remzi Erdönmez, Nurettin Öztekin, Mehmet Çalışkan, Hüseyin Işık ve Genel Sekreter Sercan Yaşar iştirak etti.