Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, “İlçemizde ilk kapısını çaldığımız kişiler muhtarlarımızdır. Uzun yıllardan bu yana Çarşamba’da muhtarlarımız ile bir gönül ilişkimiz ve beraberliğimiz oldu” dedi.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, “İlçemizde ilk kapısını çaldığımız kişiler muhtarlarımızdır. Uzun yıllardan bu yana Çarşamba’da muhtarlarımız ile bir gönül ilişkimiz ve beraberliğimiz oldu” dedi.

Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan, Gökçeli Mahallesi Muhtarı Yusuf Özkan, Hasbahçe Muhtarı Metin Kocaman, Alibeyli Muhtarı Bekir Kılıç, Oymalı Muhtarı Erdal Arslan, Şenyurt Muhtarı Adem Atmaca ve Beylerce Muhtarı Emin Akdemir, ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz’ı başkanlık makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Çarşamba mahalle muhtarları ile ilçeye dair konularda istişarede bulunan Başkan Yılmaz, ilçe muhtarlarının Çarşamba’ya sunduğu katkılardan memnun olduğunu vurguladı. Yılmaz, “İlçemizde ilk kapısını çaldığımız kişiler muhtarlarımızdır. Uzun yıllardan bu yana Çarşamba’da muhtarlarımız ile bir gönül ilişkimiz ve beraberliğimiz oldu. Temel değerlerimiz aynı. Söz konusu olan üyelerimiz, vatandaşlarımız ve ilçemizin geleceği olduğu zaman aynı noktada her daim buluşabiliyoruz. Bu bizler için çok önemli. Bu konuda Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Bey ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tebrik ziyaretinde ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Akça, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyesi İlhan Peker ve Kurucu Meclis Üyesi Nurettin Öztekin de hazır bulundu.