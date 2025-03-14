Samsun’un Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, üyelerinin desteği ile ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı desteğinde bulunduklarını söyledi.

ÇTB tarafından her yıl gerçekleştirilen Ramazan yardımları bu sene de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ramazan ayında dağıtılmak üzere 500 adet yardım kolisi hazırlanarak dağıtımı yapıldı.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Ramazan aynın en önemli tarafının yardımlaşmak olduğunu vurgulayarak, Ramazan ayında yapılan yardımlaşmanın öneminden söz etti. Yılmaz, "Ramazan ayı yardımlaşma, empati ve dayanışma ayıdır. Her yıl gerçekleştirdiğimiz gibi bu yıl da mübarek Ramazan ayında ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere borsamız tarafından gıda yardımında bulunulmuştur. Bu sene toplamda 500 adet gıda yardım paketi alımı sağlayarak borsa üyeleri vasıtasıyla Çarşamba’da bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ramazan ayının da ülkemize ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyor, herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz nice ramazanlara" diye konuştu.