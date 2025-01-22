Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili basın açıklaması yaparak iddia sahiplerini hayata geçirdikleri projeleri inceleme çağrısında bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili basın açıklaması yaptı. Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler’in sosyal medyada iddia ettiği konuların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yılmaz, iddia sahibi AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Güler’e çağrıda bulunarak iddiaların akisine hayata geçirdikleri önemli projeleri yerin inceleme davetinde bulundu.

“Ben her yalanı mahkemeye taşımak istemiyorum”

Basın açıklamasında konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, “Bu kısa dönemde hakkımda çıkan yalan haberler beni üzüyor. Ben her yalanı mahkemeye taşımak istemiyorum. Beni seçen vatandaşlara borcum var. Benim bu söylediklerim yalan çıktığında beni savcılığa ver. Ben, gerçeği yansıtmayan bu iddiaların aksine sizi 3 projeyi incelemeye davet ediyorum” diye konuştu.