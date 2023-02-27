AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin’de bulunan 6 gençlik kampında depremzedelerin barınmalarının yanı sıra kamplarda oluşturulan sınıflarda öğrencilerin eğitim öğretimlerine devam ettiğini söyledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin’de bulunan 6 gençlik kampında depremzedelerin barınmalarının yanı sıra kamplarda oluşturulan sınıflarda öğrencilerin eğitim öğretimlerine devam ettiğini söyledi.

Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli yüzyılın en büyük deprem felaketinin ardından Mersin’e gelen depremzede vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Yılmaz, merkez ilçelerdeki yurtlar, misafirhanelerde ve hastanelerde tedavi gören depremzedelerin ziyaretinin ardından Tarsus, Silifke, Erdemli. Gülnar ve Mut ilçelerinde de depremzedelerle bir araya geldi.

Mersin’de Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan gençlik kamplarında kalan depremzede vatandaşları da ziyaret eden Yılmaz, geçmiş olsun dileklerini iletti. Gençlik kamplarında oluşturulan sınıflarda eğitimlerine devam eden öğrencilerle bir araya gelen Yılmaz, yetkililerden depremzedelere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Asrın en büyük afetinin ardından Mersin’in depremzedelere kucak açtığını belirten Yılmaz, hem barınma hem de sağlık alt yapısıyla ilin depremden etkilenen vatandaşlar için önemli merkezlerden biri olduğunu söyledi. Mersin’e gelen depremzede öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri için de büyük bir gayret gösterdiklerini kaydeden Yılmaz, 15 bin 611 depremzede öğrencinin Mersin’e nakil yaptırdığını, 5 bin 819 öğrencinin de misafir depremzede olarak ilde bulunduğunu kaydetti.

Yılmaz, depremin yaralarını sarmak için herkesin elinden gelen gayreti gösterdiğini belirterek, şunları söyledi: “Devletimiz ve milletimiz el ele verdi, bu büyük felaketin izlerini ortadan kaldırmak için var gücüyle çalışıyor. Depremzede vatandaşlarımızın barınma, gıda, giysi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra öğrencilerimizin de eğitimlerinden geri kalmamaları için çalışmalar yapılıyor. Mersin’deki 23 Nisan, Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet, Yıldırım Beyazıt, Maliye ve Akkum gençlik kamplarımız da depremzedelerimize hem yuva hem okul oldu. Silifke ilçemizde bulunan kamplarımızda 61 ana sınıfı, 108 ilkokul, 128 ortaokul, 89 lise olmak üzere toplam 386 depremzede öğrencimiz, oluşturulan sınıflarda eğitimlerine devam ediyor. Yaralarımızı birlikte saracak, el ele, gönül gönüle vererek bu zor günleri de Allah’ın izniyle hep beraber aşacağız.”