Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 6 Şubat 2023’te medyana gelen depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı. Başkan Yılmaz, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden ders çıkarılması gerektiğini dikkat çekerek, deprem şehitleri için dualar okudu.

Gaziantep’te 6 Şubat 2023’te medyana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma töreni düzenlendi. Depremden en çok etkilenen ve çok sayıda can kaybının olduğu Gaziantep’te kent protokolü ve depremde yakınları kaybedenler saatler 04.17’yi gösterdiğinde Şehitkamil ilçesinde 134 kişiye mezar olan Ayşe-Mehmet Polat sitesine doğru sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Duygusal anların yaşandığı törende, saygı duruşunun ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak, dualar okundu.

"Her türlü işbirliğine hazırız"

Törene başkan yardımcıları ile birlikte katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yakınlarını kaybeden vatandaşlarla bir araya gelerek, bir kez daha başsağlığı dileklerini iletti. Yılmaz, 6 Şubat’ın tarihte görülmemiş bir felaket olduğunu belirterek, "Kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Konuşamıyoruz, belki de kendimizi ifade edemediğimiz nadir olaylardan biri bu felaket oldu. Çok üzgünüz. Hayat her şeye rağmen devam ediyor ancak gerekli derslerin çıkarılması gerekiyor. inşallah bu son olur. Biz belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve her türlü işbirliğine de hazırız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan Ahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.