Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşambaspor’un ilçeyi gururla temsil ettiğini ifade etti.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşambaspor’un ilçeyi gururla temsil ettiğini ifade etti.

Çarşambaspor Kulübü Başkanı Özkan Yıldırım ve Asbaşkanı Ersin Sandıkçı, ekim ayında gerçekleşen borsa organ seçimleri sonrası yeniden başkan seçilen Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

ÇTB Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Yıldırım ve Sandıkçı Başkan Yılmaz ile Çarşambaspor’un faaliyetlerine ilişkin istişarede bulundular. Çarşambaspor’un faaliyetleri hakkında Yıldırım ve Sandıkçı’yı dinleyen Başkan Yılmaz, Çarşambaspor’un kulüp yönetimini kutlayarak “Futbolda Çarşamba’mızın temsilcisi olan Çarşambaspor’u gönülden tebrik ediyor, çalışmalarını dikkatle takip ediyorum. İlçemizi gururla temsil eden takımımızı destekliyor, daha da güçlü Çarşambaspor diyor, Çarşambaspor futbol kulübümüze müsabakalarında başarılar diliyorum” dedi.

Ziyarete ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren ve Meclis Üyeleri Nurettin Öztekin ve Hüseyin Işık iştirak etti. Çarşamba’da gerçekleşen spor faaliyetleri ve Çarşambaspor’un gündeme alındığı tebrik ziyareti sonrasında Başkan Yılmaz, Yıldırım ve Sandıkçı’ya nezaket ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.