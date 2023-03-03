TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka’nın yeni transferlerinden kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan, alt yapısında yetiştiği yuvasına geri döndü. Yeşil-kırmızılıların yıldız oyuncusu Yılmaz Ceylan, Kaf-Kaf’ı üst liglere çıkarmak için buraya geldiğini söyleyerek "Buraya gelme amacım Karşıyaka’yı alt liglerden kurtarmak" dedi.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka’nın yeni transferlerinden kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan, alt yapısında yetiştiği yuvasına geri döndü. Yeşil-kırmızılıların yıldız oyuncusu Yılmaz Ceylan, Kaf-Kaf’ı üst liglere çıkarmak için buraya geldiğini söyleyerek "Buraya gelme amacım Karşıyaka’yı alt liglerden kurtarmak" dedi.

Karşıyaka’nın 22 yaşındaki genç oyuncusu Yılmaz Ceylan, TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka’ya gelme sebebini İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı. Amacının alt yapısından yetiştiği takımını buralardan kurtarıp borcunu ödemek istediğini dile getiren Ceylan, ayrıca bu sezon şampiyon olacaklarını da vurguladı. Karşıyaka’nın başarılı oyuncusu Yılmaz Ceylan, "1. Lig ve 2. Lig takımlarından teklif almama rağmen ben burayı seçtim. Çünkü benim bu kulübe bir borcumun olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Yılmaz Ceylan: “1. Lig ve 2. Lig takımlarından teklif aldım”

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de ileten Karşıyaka’nın yeni transferi Yılmaz Ceylan, “Buraya gelme amacım Karşıyaka’yı alt liglerden kurtarmak. 1. Lig ve 2. Lig takımlarında teklif almama rağmen ben burayı seçtim. Çünkü benim bu kulübe bir borcumun olduğunu düşünüyorum ve bu sezon bu takımı şampiyon yapacağız. Deprem felaketinden dolayı ligler geri planda kaldı. Oradaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

“Umarım daha fazla gol ve asist üretirim”

Daha fazla gol ve asist üretmek istediğini dile getiren Yılmaz Ceylan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Umarım bu sezon daha fazla gol ve asist kaydederek takımıma daha fazla katkı veririm. Zaman zaman dripling yapıp, 2’ye 1 olarak kullanmak zaman zamanda 1’e 1 yakaladığımda adam eksiltip ceza sahasına girmek daha iyi bir özelliğim.”

Fatih Taşdelen: “Vazgeçmeyen bir oyuncuyum”

Karşıyaka formasıyla ligde kaydettiği 8 golle yeşil-kırmızılıların en skorer ismi olan Fatih Taşdelen de takımın ve kendi performansı hakkında açıklamalarda bulunarak, “Takımdaki oyuncuların en skorer oyuncu olmamda katkısı çok fazla. Ben de gollerimle takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Ligin ikinci devresinde de bu devam edecek. Kendime ve takım arkadaşlarıma güvenim tam, iyi bir takımız ve daha da iyi olacağız” dedi.

Pes etmeyen bir oyuncu olduğunu vurgulayan Fatih, “Vazgeçmeyen bir özelliğim var. Yedek kalsam dahi sonradan oyuna girip takıma katkı vermeye çalışan ve formayı tekrar almak için mücadele eden biriyim.20 veya 10 dakika oynasam dahi gol atmayı ve takımın daima menfaatini düşünen bir oyuncuyum. Deprem felaketi nedeniyle ara verilen dönemde daha fazla bireysel ve takım olarak çalıştık, kalan süreç daha iyi olacak. İç sahadaki performansımız iyi ama dış sahada bunu daha az sergiledik. Bunu daha iyi yapmak için de çok çalışacağız” diyerek sözlerini tamamladı.