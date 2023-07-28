Eskişehir’de icrai davranışla görevi kötüye kullanma suçundan beraat kararı alan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve UKOME heyeti için Yargıtay, “beraat” kararını kaldırarak dosyayı mahkemeye yeniden gönderdi.

Eskişehir Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başkanı Ekrem Birsen 2016 yılında evinin bulunduğu Sakarya Caddesi’nin otopark olarak kullanılması kararının iptali talebi ile idare mahkemesine dava açtı. Açılan davada mahkeme “yürütmeyi durdurma” kararı verdi. UKOME’nin mevzuata göre mahkeme kararını uygulaması gerekiyordu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen başkanlığındaki UKOME kararı ile Sakarya 1 Caddesi’nin otopark olması iptal edildi. Ancak bir gün sonra tekrar toplanan UKOME yeniden caddenin otopark olmasını kararlaştırdı.

Ekrem Birsen, yapılanın yargı kararını uygulamamak anlamına geleceği gerekçesi duyurusunda bulundu. Bunun üzerine açılan davada Büyükerşen, Yakup Çolak, Mahmut Korhan Koyuncu, Selattin Arpacı, Ümit Güney, Soner Özkan, Nedret Coşkun, Ali Bircan Süzen, Erkan Kırcı, Remziye Eser, Niyazi Solak, Mithat Arslan, Ahmet Kahraman beraat etti. Beraat kararını Ekrem Birsen’in avukatı Pınar Turhanoğlu, ‘Yargı Kararını Fiilen İşlevsiz Kılmak Suretiyle’ suçun işlendiği gerekçesiyle üst mahkemeye taşıdı.

Yargıtay’a giden dosya hakkında “yürütmenin durdurulmasına konu kararı iptal ettikten sonra aynı konuda karar almak suretiyle anılan yargı kararını fiilen işlevsiz kılmak suretiyle atılı suçu işledikleri” gerekçesi ile beraat kararının bozulmasına oy birliği ile karar verildi. Dosya yeniden görülmesi için 4. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

“Yargıtay beraat kararını bozmuştur”

Yaşanan sürecin başlaması ve devamında yaşanan süreçler hakkında konuşan Avukat Pınar Turhanoğlu, “Süreci Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen başlattı. “Benim evimin önünü otopark olarak ilan edemezsiniz. Ben burayı satın alırken zaten size bir otopark bedeli yatırdım. Siz bana ücretsiz otopark yeri göstermek zorundasınız” dedi. Bununla ilgili idare mahkemesine dava açıldı. İdare mahkemesinde bu dava olumlu sonuçlandı. Öncesinde de Sakarya Caddesi’ndeki otopark uygulaması için yürütmeyi durdurma kararı alındı. Fakat sonrasında gördük ki bu karar uygulanmadı. Ceza davası da kararın uygulanmaması sonrasında başladı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bu kararın uygulanması için bir gün 11.30’da toplandı. İdare mahkemesinin kararının uygulanmasına, yürütmenin durdurulmasına ve bu caddedeki otoparkın kaldırılmasına karar verdi. Fakat ertesi gün 11.30’da tekrar toplanıyor. Biz burayı yeniden otopark ilan ettik diyorlar. Bu bildiğiniz mahkeme kararını dolanmaktır. Aslında günümüzde çok farklı örneklerini de görüyoruz. Bu suçtur. Bu görevi kötüye kullanma suçudur. Bundan dolayı biz bir şikayette bulunmuştuk. İlk derece mahkemesi de beraat kararı verdi. Devamında da beraat kararı verildi. Fakat Yargıtay beraat kararını bozdu. Dün karar elimize ulaştı. Yargıtay başta Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen olmak UKOME yetkililerinin de yeniden yargılanmasına karar verdi” dedi.