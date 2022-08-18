Eğitim Bir Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkan Adayı Aydın Yılmaz, enflasyon ve alım gücü göz önüne alındığında öğretime hazırlık ödeneğiyle öğretmenlerin hiçbir ihtiyacını gideremeyeceğini söyledi.

Eğitim Bir Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkan Adayı Aydın Yılmaz, enflasyon ve alım gücü göz önüne alındığında öğretime hazırlık ödeneğiyle öğretmenlerin hiçbir ihtiyacını gideremeyeceğini söyledi.

Yılmaz, 657sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 32. Maddesi gereği öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içinde öğretime hazırlık ödeneği ödendiğini söyleyerek “ Miktarı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen bu ödenek 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün “Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği” başlıklı 11. Maddesinde 2022 yılı için bin 325 TL, 2023 yılı için bin 400 TL olarak belirlenmiştir. 6. Toplu Sözleşmenin kabul edildiği Ağustos 2021’de TÜİK verilerine göre enflasyon yüzde 19.25 iken Temmuz 2022’de yüzde 79.60’dır. Sözleşmenin imzalandığı tarihten günümüze ise TÜİK verilerine göre TÜFE yıllık toplam değişimi yüzde 60.10’u bulmuştur. Toplu sözleşme imzalandığı dönemdeki bin 325 TL günümüzde 530 TL’ye, bin 400 TL 560 TL’ye tekabül etmektedir. Ülkemizin ekonomik durumu, enflasyon ve alım gücü göz önüne alındığında bu ödenek öğretmenlerimizin hiçbir ihtiyacını gidermeyecektir. Kırtasiye, elbise ve ayakkabı fiyatlarının tavan yaptığı bu dönemde öğretmenlerimiz bu parayla ihtiyaçlarından sadece birini temin edebilecektir. Söz konusu ödenek amacına hizmet etmeyecek, öğretmenlerimiz her zamanki gibi fedakârlık yapacak, ailesi için yapacağı harcamalardan tasarruf etmek zorunda kalacaktır. Bu ödeneğin enflasyon karşısında erimemesi için memur aylık katsayısı ile (10.000) gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunacak miktarın öğretime hazırlık ödeneği olarak belirlenmesi mümkündür. Memur aylıklarına yapılacak zam öğretime hazırlık ödeneğine yansıyacak böylelikle enflasyon vb. hususlar gözetilmiş olacaktır” dedi.

“Eğitim çalışanları aynı sistem içerisinde yer alan bir bütünün parçalarıdır”

Öğretime hazırlık ödeneği eğitim öğretim yılı süresince ortaya çıkabilecek ihtiyaçların temini amacıyla ödendiğini belirten Yılmaz, “ Ancak bu ödenekten öğretmen unvanlı personel yararlanmakta, eğitim öğretim faaliyetleri içinde yer alan diğer personeller (şef, memur, yardımcı hizmetli ve benzeri) yararlanamamaktadır. Eğitim çalışanları aynı sistem içerisinde yer alan bir bütünün parçalarıdır. Parçalardan birinin eksikliği ya da işlevsizliği sistemin bozulmasına ya da çökmesine neden olmaktadır. Aynı sistemde aynı gaye uğruna çalışan eğitim çalışanları arasında ayrım yapmak huzursuzluğa ve adaletsizliğe neden olmaktadır. Öğretmenlerimizin eğitim öğretim süreci içerisinde ihtiyaçları var da diğer çalışanlarının ihtiyaçları yok mudur? Önümüzdeki ay eğitim öğretim başlayacak ve öğretime hazırlık ödeneği öğretmenlerimizin hesabına yatırılacaktır. Ödeneğin amacına hizmet etmesi, öğretmenlerimizin ve diğer eğitim çalışanlarının eğitim öğretime hazır bir şekilde girebilmesi için bu ödeneğin tüm personele memur aylık katsayısı ile (10.000) gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunacak miktarın öğretime hazırlık ödeneği olarak ödenmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.