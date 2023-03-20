Tarih Araştırmacısı Yılmaz Bozkurt’un ‘Dünden Bugüne Muğla’ isimli interaktif fotoğraf gösterimi etkinliği Menteşe Belediyesi ev sahipliğinde Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Menteşe Belediyesi resmi youtube hesabından canlı olarak yayınlanan ‘Dünden Bugüne Muğla’ isimli interaktif fotoğraf gösterimi etkinliğinde, uzun yıllar süren çalışmaları sonucu oluşturduğu Muğla fotoğrafları arşivini katılımcılara slayt sunum eşliğinde aktaran Yılmaz Bozkurt, Muğla’nın 1900’lü yılların başından itibaren farklı bölgelerinden çekilmiş fotoğrafları ve fotoğrafların hikâyelerini katılımcılarla paylaştı. Etkinliğe katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Yılmaz Bozkurt hocamıza teşekkür ediyoruz, kent tarihimizin arşivlenmesi ve korunması adına çok önemli bir çalışmaya imza attı. Muğla’mızın tarihi, aileleri, kentsel gelişim süreçleri konusunda önemli bilgileri bizlerle paylaştı. Bu tarz kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.