Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Alpaslan Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Şehitkâmil’in yeni yerleşim yerlerinden biri olan Alpaslan Mahallesi sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Yılmaz, “Bu mahalleye çok değer verilmedi, es geçildi. Ama bu böyle devam etmeyecek. Alpaslan da hizmetten hak ettiği payı alacak” dedi.

Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmalarına ara vermeden devam ediyor. 6 ay gibi kısa sürede Şehitkamil’in hemen hemen tüm mahallelerini ziyaret eden Yılmaz, önceki akşam Alpaslan Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Başkan Yılmaz, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

“Mahalleye değer verilmedi”

Mahallenin genel olarak eksiklerini bildiklerini söyleyen Yılmaz, Alpaslan Mahallesi’nin hizmetten gereken değeri alamadığını aktardı. Yılmaz, coşkulu kalabalığa teşekkür ederek başladığı konuşmasında “Bu saatte bizimle beraber olduğunu için hepinize teşekkür ederim. Şu bir gerçek ki Alpaslan Mahallesi’ne de değer verilmedi. Bu mahalle hizmetten es geçildi. Biz hepsinin farkındayız” ifadelerini kullandı.

“Alpaslan Mahallesi’ne kütüphane ve okuma salonu”

Bu düzenin böyle devam etmeyeceğini dile getiren Yılmaz, “Mahallemizin ne ihtiyacı varsa hepsi tek tek karşılanacak. Öncelikli olarak bir park yapacağız. Bu mahallenin çocuklarının bir küçük mini kütüphane ve okuma salonlarına ihtiyacı var. Evinde ders çalışmak için uygun ortamı olmayan çocuklarımız gelip, burada derslerine çalışsın istiyoruz. Gezici öğretmenlerimiz gelip öğrencilerimize yardımcı olacak” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinin Suriyeli sığınmacı konusunda şikâyetlerini dinleyen Başkan Yılmaz, Şehitkâmil’de Suriyeliler’in kayıt dışı çalışmasına asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.