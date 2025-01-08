2024 yılının son ayı verilerine göre Finansal Yatırım Araçlarının reel getiri oranları belli oldu. Buna göre aylıkta en çok reel geri BIST 100'de, 3 ve 6 aylık getirilerde mevduat faizi, yıllık bazda ise külçe altın en çok kazandırdı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Aralık ayına ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri oranlarını açıkladı.

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6,68, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 6,02 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 3,08, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,61 ve Amerikan Doları yüzde 1,21 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 0,29 ve külçe altın yüzde 1,46 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) yüzde 2,43, DİBS yüzde 1,97 ve Amerikan Doları yüzde 0,57 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 0,91 ve külçe altın yüzde 2,08 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Mevduat faizi (brüt), üç aylık ve altı aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,78 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Bu arada Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,13 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 6,12 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,15 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 6,43, DİBS yüzde 7,52 ve Euro yüzde 10,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 5,53, BIST 100 endeksi yüzde 10,85, Amerikan Doları yüzde 16,71, DİBS yüzde 17,68 ve Euro yüzde 20,09 ve oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.