Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ak Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'a ÇAKAB tarafından yürütülen Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi Projesi içerisinde yer alan Mekanik Biyolojik Ayırma Tesisi ile Depo Gazından Elektrik Üretim Tesisini gezdirerek, buradaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ÇANAKKALE (İGFA) - Düzenli Depolama Alanında düzenlenen ziyarete Başkan Gökhan ve Turan'a Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Esra Yüksel, Ak Parti İl Başkanı Naim Makas, SUEZ Çanakkale Genel Müdürü Metin Suadiyeli ve Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü ve ÇAKAB Birlik Müdürü Aysun Kavcar da eşlik etti.

Mekanik Biyolojik Ayırma Tesisi ile Depo Gazından Elektrik Üretim Tesisini gezerek buradaki çalışmaları yerince inceleyen heyet, tesislerin çalışma prensibi ve faaliyetlerine ilişkin teknik ekipten bilgi aldı. Gezinin ardından çalışma ofisine geçen heyete Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi Projesi hakkında sunum yapıldı.

Mekanik Biyolojik Ayırma Tesisi ile Depo Gazından Elektrik Üretim Tesisi Hakkında:

Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB); Çanakkale, Lâpseki, Kepez, Çardak, Umurbey Belediyeleri ile İl özel idaresinden oluşmaktadır. 2019 yılı itibariyle toplam nüfusu 212.000 olan ÇAKAB'ta yıllık yaklaşık 86.000 ton çöp ve 7.000 ton ambalaj atığı oluşmaktadır. Toplanan çöpler 2009 yılından bugüne Türkiye'deki ilk AB destekli katı atık yönetimi yatırımlarından olan Çanakkale Düzenli Depolama Sahası'nda bertaraf edilmektedir. Mekanik ayırma tesisinde karışık çöpler bileşenlerine ayrılarak ve öncelikle geri kazanılabilir malzemeler ikincil hammadde olarak kazanılmaktadır.

Tam otomatik olarak çalışan mekanik ayırma tesisi içinde atığı bileşenlerine ayrıştıran çeşitli elekler, ayırıcılar, taşıyıcı bantlar, balyalayıcılar ile yakıta dönüştüren kırıcılar ve kurutma üniteleri yer almaktadır. Mekanik Atık Ayırma Tesisinin bir bölümü ise kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarını ayrıştırarak geri kazanmaktadır. Geri kazanılamayan ancak yanabilir malzemeler alternatif yakıt olarak hazırlanmaktadır.

Düzenli depolama lotlarında oluşan biyogaz, nakil hatları ile bu üniteye alınarak, motorlar yardımı ile elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Katı atık depolama sahalarında depo gazı yönetiminin amacı: öncelikli olarak depo alanında oluşan gazın çevreye ve insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin önüne geçmektir. Mevcut kapasitesi 1.2 megawatt olan bu tesiste üretilen elektrik enerjisi ana şebekeye satılmakta ve projeye ekonomik girdi sağlamaktadır.