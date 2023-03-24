Artan enerji maliyetleri nedeniyle mevcut sistemleri daha verimli ve enerji tüketimi daha düşük ekipmanlarla değiştirmeye devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tasarruf çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle içme suyunun ev ve iş yerlerine, arıtma suyunun tesislere aktarılması, tesislere gelen suyun arıtılması ile arıtılan suyun çıkışının sağlanması sırasında büyük elektrik enerjisine ihtiyaç duyuluyor. Bu yüksek elektrik enerjisi tüketiminin en aza indirilmesi için mevcut sistemler daha verimli ve enerji tüketimi düşük sistemlerle değiştiriliyor.

Yapılan yatırım 1 yıl dolamadan kendi maliyetini çıkaracak

Revizyon çalışması çerçevesinde Fethiye Ölüdeniz Mahallesini besleyen Karamuar ve Oluklu terfi istasyonlarında revizyon çalışmaları tamamlandı. Proje ile terfi istasyonlarına 4 Milyon 223 Bin TL yatırım yapılarak tesis kapasitesi yüzde 10 attırıldı ve yüzde 20 enerji tasarrufu sağlandı. Çalışma ile her iki terfide bulunan verimsel açıdan düşük ve kullanım ömürlerini tamamlamış olan yatay pompalar, yeni teknoloji yüksek verimli düşey pompalar ile değiştirilerek hidrolik yapılarda iyileştirmeler yapıldı. Bu sayede yıllık en az 6 Milyon TL’lik enerji tasarrufu sağlanması planlanıyor. Böylelikle yapılan yatırım kendi maliyetini 1 yıl dolmadan çıkaracak.