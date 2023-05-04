Eskişehir’de yıllardır hizmet veren Yunus Emre Halk Çarşısındaki esnaf, şehirde faaliyet gösteren 16 alışveriş merkezine rağmen müşterilerin kendilerine olan ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Eskişehir’de köklü bir halk çarşısında işletmecilik yapan küçük esnaf, şehirdeki AVM sayısının ve internet ticaretinin arttığını söylerken, değişime ayak uydurarak ticarete devam ettiklerini söyledi. Eski yıllara kıyasla kapalı çarşıya giren müşteri sayısının azaldığını ama bunun normal olduğunu söyleyen esnaf, müşterileri iyi ticaretle buraya çektiklerini söyledi. Müşteri konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren esnaf, Eskişehir’in nüfusa oranla çok fazla AVM’ye sahip olduğunu, müşteri dağılımının arttığını ama çarşı esnafı olarak işlerini iyi yaparak ticarete devam ettiklerini söyledi.

“Bizim buradaki işlerimiz ‘normalinde’ gidiyor”

Kapalı çarşıda 28 yıldır esnaflık yapan Nejdat Tokat, esnafın ticarete devam edebilmesi için değişime ayak uydurması gerektiğini söyledi. Son zamanlarda vatandaşların alışveriş yapabilecek çeşitli imkânlara sahip olduğunu dile getiren Tokat, “Eskişehir’in nüfusu 300 bin iken şehirde toplam 3 tane alışveriş merkezi vardı. Bunlar; Teneke Barakalar, Esnaf Sarayı ve Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi olarak biliniyor. Şuan ise nüfus 800 bin ama 16 tane alışveriş merkezi var. Haliyle müşteri bazında da buna göre bir dağılım var ama en büyük rakibimiz internet. Bizim buradaki işlerimiz ‘normalinde’ gidiyor. Normal demek az değil bunun anlaşılması lazım. Ticaret tamamen getirdiğin ürünle ilgili. Herkes eskiyi arıyor ama eski yanlış tabir ediliyor. Evet, çok fazla AVM var ama insanlar, gençler ve ticaret potansiyeli her gün değişiyor. Bu değişikliğe ayak uydurmamız gerekiyor çünkü ayakta duramayan ezilir. Eskişehir’deki alışveriş merkezleri ekseri aynı ilçede. Hatta bazıları birbirlerinin dibinde bulunuyor. Düşünmek lazım, vatandaş oraya mı yoksa buraya mı gelir? Bunlarla beraber getirilecek olan sosyal aktiviteler de önemli. Mesela insanlar alışverişe gittiği zaman karnını doyurup, vakit geçirecek hatta sinemaya girecek yer arıyor. Burada öyle bir şey yok ama yine de vatandaşlarımız gelmeye devam ediyor. Bizim müşteri konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Çünkü vatandaş için getirilen ürün olarak iyi iş çıkarıyoruz. Müşterinin isteğine cevap vermek önemli, zaten isteğe cevap veremezsem burada esnaflık yapmaya gerek yok” dedi.

“Çarşı esnafı olarak müşterilerimize en iyi hizmeti veriyoruz”

Uzun süredir kapalı çarşıda esnaflık yapan Mehmet Köksal, 1 ila 2 yıl piyasa şartlarında durgunluk yaşanmasına rağmen satışların yoluna girdiğini söyledi. Kapalı çarşının eski günlerdeki gibi kalabalık olmadığını ama esnafın satış konusunda sıkıntı yaşamadığının altını çizen Köksal, “Genel olarak piyasa şartlarında 2 yıldan beri oluşan bir sıkıntı var ama biz çarşı esnafı olarak tam tempo hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz memnun, fiyat politikası olarak da en uygun şekilde hizmet veriyoruz. Aslında genel olarak bir sıkıntı yok değil, birçok alışveriş merkezi ve internet siteleri sebebiyle illaki müşteri dağılımı oluyor ama biz çarşı esnafı olarak müşterilerimize en iyi hizmeti veriyoruz. Onlar da bize maddi ve manevi olarak en iyi yardımı yapıyorlar. Pandemi dolayısıyla sıkıntı çekmiştik ama çok şükür iyi durumdayız. Çarşı esnafı iyi hizmet verip çağa ayak uydurduğu için müşterilerimiz gelip alışverişini yapmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.