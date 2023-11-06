Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra ilçesi Çamaltı Mahallesi’ndeki 9 kilometrelik yolu A tipi sathi kaplama yaparak, mahallenin ulaşım problemini çözdü.

Bafra ilçesi Çamaltı Mahallesi’nde uzun yıllardır yaşanan yol problemi Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan A tipi sathi kaplama çalışmasıyla çözüme kavuşturuldu. Genişletilen yol daha konforlu hale getirildi. Yaklaşık 1 ay süren çalışma ile mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

“Kent merkezi ve kırsala eşit hizmet”

Gerek kent merkezi gerek kırsal mahallelerde yaşanan yol problemlerini tek tek ortadan kaldırmaya devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kent merkezi ve kırsala eşit hizmet ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Vatandaşımızın ulaşımla ilgili problemlerini ortadan kaldırmak için şehrimizin dört bir yanında asfalt, sathi kaplama, beton yol ve kaldırım çalışmalarını hızla gerçekleştiriyoruz. Kırsal bölgelerimizdeki yol problemlerini büyük ölçüde çözdük. Bu noktalardan biri olan Bafra Çamaltı Mahallesi yolunda A tipi sathi kaplama çalışmasını ekiplerimiz tamamladılar. Mahalle sakinlerimize daha konforlu bir ulaşım imkanı sağladık. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Bafra İlçe Şefi Salih Mollahüseyinoğlu, “Bafra ilçesi Çamaltı Mahallesi’nde vatandaşlarımızın uzun yıllardır yaşadığı yol problemi vardı. Ekiplerimizle birlikte yoğun mesai harcayarak 9 kilometre uzunluğundaki yolun A tipi sathi kaplama çalışmasını gerçekleştirdik ve yolu hizmete açtık” diye konuştu.

“Yolumuz çok güzel oldu”

Uzun yıllardır yolla ilgili sorun yaşadıklarını yapılan 1 aylık çalışma ile bütün sorunun çözüldüğünü ifade eden Çamaltı Mahalle Muhtarı Fahri Sakay, “Yollarımız durumu çok kötüydü. Yazın tozdan, kışın çamurdan bıkmıştık. Büyükşehir Belediyemiz, yıllardır var olan yol sorunumuzu 1 aylık çalışmayla çözdüler. Yollarımız çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Mahalle sakinlerinden Kazım Akbulut ise şunları söyledi:

“Yolumuz çok güzel oldu. Büyükşehir belediye Başkanımız Mustafa Demir’e çok teşekkür ederiz. Bu yol daha önce yağmur yağdığı zaman çamurla kaplanıyordu, dar olduğu için araçlar geçmekte sıkıntı yaşıyordu. Çok şükür yolun yapılmasıyla bu sorunlar ortadan kalktı.”