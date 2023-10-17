Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sembol bir yapı olan ve uzun zamandır bakımsız halde bulunan Halkevi binası baştan aşağı onarılıyor. Son teknolojiler kullanılarak gençlerin cazibe merkezi olacak komplekse dönüştürülecek binada hummalı çalışmalar sürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "İnşallah 2024 yılında burayı açarak, gençlerimizin kültürel faaliyetler yapabileceği, ülkemizin geleceğine katkı sunacakları bir gençlik merkezi haline dönüştüreceğiz" dedi.

İzmit’te 19 Şubat 1941’de hizmete açılan ve Cumhuriyet döneminin önemli eserlerinden biri olarak bilinen Halkevi binası, uzun zamandır yıpranmış haliyle vatandaşların dikkatini çekiyordu. Bir önceki Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Halkevi’nin yenilenmesi için başlattığı proje çalışmasından netice elde edememişti. Aksoy’un ardından göreve atanan Vali Seddar Yavuz ise binanın onarılması adına çalışma başlatmıştı. Mevcut binanın yıkılmaması ve güçlendirilip, onarılması kararı alındı. Yüklenici firmaya 7 Nisan’da yer teslimi yapıldı. Çalışmaların sürdüğü bina çok maksatlı salonlar, kitap kafeler, sanat faaliyetleri ile gençlerin ilgisini toplayacak bir komplekse dönüşecek.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Halkevi binasında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yavuz, basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetin 100. yılını kutlayan Vali Seddar Yavuz, "Cumhuriyetimizin tüm kazanımlarını, geçmişte yapılmış binaları dahil olmak üzere her türlü değerini önemsiyor, gelecek kuşaklara aktarmayı gayret ediyoruz. İçinde bulunduğumuz binada bunlardan bir tanesi. Burayı restore ederek, güçlendirerek gençlerimize gençik merkezi olarak armağan etmek istiyoruz. Uzun bir yıldan geldiğimöizi biliyorsunuz. Birçok valimizin hayaliydi. Bu hayali gerçekleştirmek bize nasip oldu. İnşallah 2024 yılında burayı açarak, gençlerimizin kültürel faaliyetler yapabileceği, ülkemizin geleceğine katkı sunacakları bir gençlik merkezi haline dönüştüreceğiz. Mükkemel bina oluyor" dedi.

"Binayı tüm sıvasından arındırdıktan sonra çatlaklar oluştuğunu gördük"

Zaman zaman öngörülmeyen değişimlerin olduğunu ifade eden Vali Yavuz, "Zemin döşemesinde öngörmediğimiz değişiklikler yapmak durumunda kaldık. Binayı tüm sıvasından arındırdıktan sonra çatlaklar oluştuğunu gördük. Bu süreci GTÜ fakültemizin ilgili hocalarımıza yürüttük. Baştan itibaren restore edilmesi halinde, depreme dayanıklı olup olmayacağının simülasyonlarını yaptılar. Bu simülasyonlardan sonra restorasyon kararı aldık. Yine de öngörmediğimiz değişiklikler söz konusu oldu. Bunları da süratle yapıyoruz" diye konuştu.

Vali Yavuz, 2024 yılının mayıs ayında binayı teslim almayı planladıklarını kaydederek, "Üniveriste gençlerimizin, liseli gençlerimizin böylesine güzel bir lokasyonda, çeşitli tartışma programlarını, piyes, tiyatro gibi faaliyetlerini gerçekleştirebileceği alanlar olmuş olacak" dedi.