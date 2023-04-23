Kahramanmaraşlı depremlerde etkilenen 11 ilden biri Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yıllardır demirci ustası olarak çalışan Taksin Demirtaş yoğun sonrası konteyner üretimine başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden biri olana Malatya’nın Doğanşehir ilçesi büyük yıkım yaşadı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ilçede neredeyse sağlam yapı kalmazken yıllardır demircilik ustalığı yapan Taksin Demirtaş vatandaşların talebine yetişmek için konteyner üretimine başladı.

Yoğun talep üzerine konteyner üretimine başladıklarını kaydeden Demirtaş, ” 6 Şubat depremlerinin ardından ailemize güvenli bir ortama sağladıktan sonra yoğun talep üzerine konteyner imalatına başladık. Amacımız insanlarımızı tekrar ev ortamına tekrar kavuşturmaktır“ diye konuştu.